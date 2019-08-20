「村長」舉報共幹 陳柏惟：我是在中國公開唱島嶼天光的第1人

2019-08-20 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市議員「村長」詹江村日前在直播上舉報台中市立委參選人陳柏惟是「共幹」、「舔共」，批評他賺淨中國錢又回台灣選立委。對此，陳柏惟不僅要請律師團告詹江村，更是貼文大方承認，以前做電影製片時確實在中國工作過，但仍是依然維持台灣國家主體性的人，強調自己是「第一個在中國公開唱島嶼天光的人」、「台灣人，站著把錢掙了」。

陳柏惟今日凌晨放出一段影片，表示決定參選立委前便在多檔政論節目上講述先前赴中國工作的經驗。貼文中也寫道，自己從不避諱曾在中國工作過，並表示「永遠堅定支持台灣人的利益」。

陳柏惟指出，當時仍在電影產業時會前往中國，是因當時中國需要他，而非他主動應聘，並表示自己是「全世界第一個在中國公開唱島嶼天光的人」。陳柏惟認為，台商的戰場是在全世界，並非只有中國，並表示自己在中國工作時，配合廠商也包含世界各國，疑問「我到底舔了誰？」

陳柏惟抨擊，汙衊他舔共僅證明了「我比國民黨還要有國際觀與能力」。他分析，中國對台灣侵略意圖未放棄以前，台灣人在中國都有被統戰的危機，而在美中貿易戰爆發以後，許多台商更開始思考撤退中國的必要性，但國民黨卻始終唱和「中國中心思想」，讓人懷抱著錯誤的中國夢。

陳柏惟認為，台灣人的堅韌精神，才是台商、台幹的中心思想，他回憶在中國工作時，台商喜歡用台語溝通，以證明和中國之別，而多數「愛台灣」的台商不願表態是因為中國思想審查，此時更應該由政治力對抗政治迫害。他指出，台灣人去日本、越南，都不用當日本人或越南人，為甚麼去中國就得當「中國人」？

陳柏惟霸氣回應：台灣人，站著把錢掙了！

詹江村指控陳柏惟是「共幹」影片

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