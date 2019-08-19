違法兼職案言詞辯論 管中閔3點反擊：監院濫權、政治迫害

管中閔庭訊後，宣讀聲明全文如下：

首先，依據準備程序庭證人的證詞，以及前面引述媒體的相關評論，我要再次強調：受媒體邀請投稿，本就不是「職」。既不是「職」，就無「兼職」可言；既非「兼職」，自無「違法」。除了今天律師們所提出的法律見解外，懇請庭上也能審酌以下幾點。

一、 監察院當初是基於我有什麼重大犯罪嫌疑，而必須清查我近二十年的個人所得資料，並要求各單位詳細交代與我來往的細節？這種抄家式的清算，算不算濫權？

二、 監察院為什麼可以在提出彈劾時隱匿行政單位在監察院的證詞？然後在毫無事實基礎之下，僅用臆測就入人於罪？這樣的羅織構陷，算不算濫權？

三、 報刊社論代表社方立場，向不署名，何來匿名之說？監察院又為什麼可以任意向媒體洩漏我投稿的刊物名稱？個人資料保護法已公布24 年，為什麼監察院可以向媒體洩漏包括我所得資料的個資？（若非刻意洩漏，難道媒體是在中山南路的人行道上撿到這些個資？）這樣侵害我的自由與隱私，算不算違法？

監察院濫權違法所為，就是政治迫害；由此得出的彈劾決定，根本不應成立。而以政治迫害來侵犯大學自主，企圖摧毀大學校長遴選當選人的人格與公信，更是七十年來所僅見。

我一介書生，面對政治迫害時毫無所恃，可寄望者唯有司法的公正。禮記儒行篇說：「儒有可親而不可劫也，可近而不可迫也，可殺而不可辱也」。我敬謹出庭，力爭清白，希望庭上與大眾能瞭解：今之儒者，依舊不可以勢劫，不可以力迫，亦絕不受辱。