反送中》柯文哲：建議習近平學學蔣經國

2019-08-19 18:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今晚接受TVBS節目《新聞大白話》專訪，談到香港反送中運動越演越烈，柯文哲直言，他幫習近平想過，有3個可以參考人選，蘇聯前總書記戈巴契夫、新加坡前總理李光耀或是前總統蔣經國，但他建議習近平參考蔣經國的方式去處理香港問題。

柯文哲說，外界認為中國在香港這樣亂搞會影響台灣選舉，但對中國來講香港是致命的，「我每次都說留一個民主自由的台灣不是壞事，是華人世界最先進的地方，很多東西都是可以給大陸參考」，例如太陽花學運是總集成，前面有華光、大埔到後來的洪仲丘事件，2014年總爆發，台灣「海嘯政治第一波」，2016年淹過去了，因為沒有有效的回應民意，「如果她（指蔡英文）好好幹，今天台灣不會變成這局面」。

柯文哲說，像台灣這樣，民意的怨恨沒有解決，把整個政府推翻掉才平息，「如今香港已經鬧十一個禮拜，昨天又有一百七十萬上街，就算打五折也有八十萬，當年太陽花鬧這麼大也只有五十萬，還是灌風的，台灣總人口兩千三百萬，八十萬也快要十分之一了」。

他指出，「原子彈」跟「核子爐」差別在於有沒有「控制」，蔣經國晚年，台灣「民主運動鬧鬧鬧，他就增額民意代表選舉，接著繼續鬧，他就又放鬆一些管理」，如果當年蔣經國也採取戒嚴搞下去，「我看國民黨的統治少掉二十年」，但蔣經國就是慢慢放鬆。

柯P表示，他替習近平想過，「當戈巴契夫，他一定不要」，因為是整個蘇聯解體，民主化，第二就是李光耀，但是新加坡小小的可以「鐵腕統治」，中國的領土大太多了，第三個就是蔣經國，慢慢的放鬆，所以留下一個台灣可以給中國一個線索，民主自由是台灣的核心價值。

他還對主持人笑說，這段錄一錄轉給國台辦請他們轉給習近平，「建議他用蔣經國的方式」。

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