台大公館地下道現挺港「連儂牆」 港人留言籲2020別選錯

2019-08-18 16:57

〔記者蔡思培／台北報導〕香港反送中議題延燒，民眾今天下午發起集會維多利亞公園，不少海外港人也發起聲援活動。位於台大附近的地下道也被貼上各式應援小紙條，效法香港街頭「連儂牆」挺反送中。

位於台大附近的地下道近來被布置成「連儂牆」，不只天花板上掛著白色、黑色的絲帶，牆上也貼滿了各式各樣的便條紙，上面寫滿民眾對於香港、民主的支持字句。現場還有擺放便條紙與筆，讓民眾寫下支持，有路過的台灣人在紙條上寫下「香港人加油！」、「台灣撐香港！」還有外國人用英文寫上「Support from France。」。

也有香港抗爭者透過紙條向台灣人喊話，「致台灣人：請不要相信一國兩制，否則今天香港，明天台灣。」、「我們沒得選擇，但2020你們別選錯。」、「看看中國的暴政，別讓一國兩制來台。」

連儂牆原本是位於捷克首都布拉格修道院大廣場的一面牆，1980年代人們開始在牆上塗寫約翰藍儂（John Lennon）風格的塗鴉以及披頭四樂隊（Beatles）歌詞的片段，現在連儂牆已經成為表達青年抗爭的象徵性符號，過去香港民眾在2014年雨傘革命與2019反送中時，也曾將訊息貼在牆上。

台大地下道被貼滿民眾對於香港的聲援字條。（記者蔡思培攝）

外國人停下拍照。（記者蔡思培攝）

有外國人用英文寫上「Support from France。」。（記者蔡思培攝）

民眾貼下對於香港的鼓勵字條。（記者蔡思培攝）

現在藍儂牆已經成為表達青年抗爭的象徵性符號。（記者蔡思培攝）

有香港人透過紙條向台灣人喊話，「我們沒得選擇，但2020你們別選錯。」（記者蔡思培攝）

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