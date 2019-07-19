反送中》400親中白衣人破壞藍儂牆 蔡英文也遭咒罵

2019-07-19 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港藍儂牆已成為「反送中」示威者心中重要的象徵和地標，在香港18個行政區遍地開花，港鐵的大埔隧道更成了「藍儂隧道」；不過今（19）日凌晨，有數百名戴著口罩、疑為中國內地的民眾撕毀牆上的便利貼，改貼「通番賣國」、「賣國求榮」等咒罵字眼，大舉破壞藍儂牆。

綜合港媒報導，今日凌晨2點左右，約50名身著黑色襯衫者和400名身穿白色襯衫，自6輛巴士和幾台私人車輛走下後，先後大肆破壞藍儂牆，撕下牆上的便利貼、扯下包書膠，接著用白膠大片塗抹牆面，改貼他們準備的A4紙，如譴責反送中運動的「720添馬公園守護香港」廣告文宣，和我國總統蔡英文、香港泛民主派議員、何韻詩等人的黑白照，上面寫著「賣國賊」、「去死」等字眼；隧道頂部的「連儂隧道」被撕掉，改貼上「壽終正寢」，並放置喪禮用的花牌，現場變得像靈堂。現場有記者拍照，破壞者還威脅「不要拍」。

據傳百名不明人士破壞約20分鐘後，警察才趕到驅趕。有目擊者表示，大約凌晨1點半左右，就有幾名男子聚集，他認為，那些人也是破壞隧道者之一，希望未來警察可以加強巡邏。另外，多人指稱聽到部分破壞者講的不是廣東話，而是普通話或不知何處的中國鄉音，其中有1名女子因無法出示旅遊證件，被香港警方帶走。

這已不是藍儂牆首次遭破壞，例如14日凌晨左右，港鐵粉嶺站通往百和路之天橋上，有幅8公尺長、以帆布製成的藍儂牆突然起火，有名男子疑似是縱火犯，已被警方拘捕。

香港政府總部外的「藍儂牆」（Lennon Wall，或譯為「連儂牆」）是2014年雨傘革命和這次反送中運動產生的民主拼貼牆，是示威民眾相互打氣、表達支持、抒發心情的方式。

Tai Po Lennon Wall destroyed by Mainlanders #taipo #lennonwall pic.twitter.com/a65pbuU3M1 — 香港時聞 HK Current Affairs （@hkaffairs） July 19, 2019

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