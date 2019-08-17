嗆把外交部改移民部 楊世光：不想當中國人就送走

2019-08-17 22:32

〔記者陳昀／台北報導〕新黨今晚舉行26週年黨慶，發表新黨的一國兩制方案，倡議兩岸和平統一、「中國」一國兩府，縮小軍事編制、停止對美軍購，並對台獨主導者究責。新黨總統參選人楊世光說，乾脆把外交部改移民部，不想當中國人的就送走，他若當總統，還要把陳水扁抓回來、蔡英文關進去。

楊世光指出，蔡英文總統津津樂道中華民國總預算達到赤字平衡，因為什麼都沒有做，當然能平衡，外交是看實力，卻完全不知道台灣的外交預算做了什麼、看不出任何價值，乾脆把外交部改成移民部，不想當中國人的，就花錢把他送走。

楊世光指出，只有吃飽吃好才會有精神自由，民主只是一個手段，不該是個信仰，台灣卻把它變成一種信仰跟價值觀，是本末倒置。

楊世光嗆說，當選總統一定會把前總統陳水扁抓回來、蔡英文關進去，因為這兩人是中華民族敗類、台灣政治玷污者，更是政商勾結的爛政客。

楊世光也大罵教改胡搞瞎搞，是個整黨候選人政治操作的議題，多元入學沒讓書包減輕、沒讓錢包壓力減輕，還降低國際競爭力；多元成家方案，讓性別取向超出道德規範，同婚已受公投徹底否決，民進黨卻強行通過，騙別人也騙自己！

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