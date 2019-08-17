郁慕明：中國已實現三民主義 14億人都有飯吃

2019-08-17 20:32

〔記者陳昀／台北報導〕新黨今晚舉行26週年黨慶，黨主席郁慕明發表新黨的一國兩制方案，倡議兩岸和平統一、「中國」一國兩府，縮小軍事編制、停止對美軍購，並對台獨主導者咎責。郁慕明說，中國已經實現三民主義，14億同胞都有飯吃、明年全面脫貧，反觀台灣民主選舉選出一些「鬼東西」，還好意思驕傲？

「一中有什麼不對？」郁慕明表示，一國兩制不是矮化我們，民進黨用香港模式來扭曲誤導，這都是錯的，香港在跟英國談判後回歸中華人民共和國，跟台灣情形不同，新黨絕對要追求中華民國就是中國、中華人民共和國也是中國，如果大家不要一國兩制，難道要一國一制？

郁慕明說，台灣愛講要用三民主義統一中國，但三民主義其實早已在中國實現，民族主義，中華民族復興的契機就在眼前；民生主義，中國14億同胞都有飯吃、明年全部脫貧，至於民權主義，台灣民主選舉選出一些鬼東西，還好意思對中國驕傲？他說，中國同樣有多黨參政、政治協商，只是制度不同，台灣真的有比較好嗎？

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