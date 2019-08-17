韓國瑜國政顧問團今成軍 完整名單出爐

2019-08-17 17:35

〔記者黃欣柏、施曉光／台北報導〕國民黨總統候選人韓國瑜的國政顧問團今天正式成軍，將於下午5點舉辦記者會對外說明。根據會議現場提供的名單，台灣團結聯盟前主席蘇進強也出任該顧問團文化領域成員，而顧問團總召由前行政院長張善政擔任，前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源及前政務委員蔡玉玲擔任副總召，旗下各領域小組名單包括：

兩岸組：（排行第一位為該組召集人，下同）

趙建民（文化大學社會科學院院長、前行政院大陸委員會副主任委員）

王信賢（政大東亞研究所教授兼所長）

朱新民（政大外交學系教授、前公投審議委員會主委）

左正東（台大政治學系教授、台灣安全研究中心特約研究員）

馬紹章（前任海基會副董事長兼副秘書長）

張五岳（淡江大學兩岸關係研究中心主任、前國家政策研究中心大陸組召集人）

陳德昇（政大國際關係研究中⼼研究員、前國家安會諮詢委員）

蘇起（現任台北論壇基金會董事長、前國安會秘書長）

外交組：

何思因（淡江大學國際事務與戰略研究所教授、前國安會副秘書長）

介文汲（前駐紐西蘭大使）

李大中（淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、淡江大學國際事務與戰略研究所所長）

何思慎（輔仁大學日文系教授、前任外交部國外蹲點研究學者）

邱坤玄（政大東亞研究所榮譽教授、前國安會諮詢委員）

章文樑（前外交部政務次長、前駐瑞士大使）

陳一新（文化大學政治系講座教授、前立法委員）

黃奎博（政大國際事務學院副院長）

劉志攻（前駐英國大使、前國安會副秘書長）

憲政司法組：

蘇永欽（政大法律系兼任教授、前司法院副院長）

羅瑩雪（前法務部長）

何展旭（國家政策研究基金會司法法制組召集人）

高思博（世新大學法律系專任教師、前立法委員）

廖元豪（政大法律學系專任副教授、前總統府人權保障諮詢委員會委員）

廉能政府組：

廖達琪（中山大學政治學研究所特聘教授、台灣開放民主守望協會理事長）

葉慶元（泰鼎法律事務所合夥律師、前台北市政府法規委員會主任委員）

警政治安、毒品防制組：

黃富源（前人事行政總處人事長）

耿繼文（內政部警政署退警會總會長、前內政部警政署警政委員）

葉毓蘭（總統府人權諮詢委員會委員、前警大行政警察學系主任）

謝立功（前移民署長、前國安會諮詢委員）

國土規劃、建設、防災組：

陳威仁（前內政部長）

勞工政策組：

成之約（政大勞工研究所專任教授兼所長）

高寶華（台北商業大學企業管理系副教授、前新北市勞工局長）

吳育仁（中正大學勞工關係學系教授、前立法委員）

徐國淦（現任聯合報産業工會理事長）

文化組：

白雅玲（杜象藝術公司負責人、文化部北部流行音樂中心公共藝術計畫主持人）

曲全立（台灣首位3D立體實拍導演）

陳志寬（台灣電影文化產業協會理事）

蘇進強（前台灣團結聯盟黨主席）

國防組：

田在勱（前空軍官校校長、前國安局駐美特派員）

陳永康（前國防部副部長、前海軍司令）

黃介正（前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授）

經濟產業組：

林祖嘉（政大經濟學系專任教授、前國發會主委）

徐爵民（國立清華大學資訊工程學系教授、前科技部長、前工研院院長）

朱雲鵬（臺北醫學大學經濟學講座教授、前政務委員）

杜震華（亞太營運中心研究報告主筆人）

林建甫（國立台灣大學經濟系教授、前台灣經濟研究院長）

馬凱（前經濟日報總主筆）

財政金融組：

曾銘宗（立法委員、前金管會主委）

劉維琪（中華大學校長、前國立中山大學校長）

王可言（台灣金融科技股份有限公司創辦人、前資策會副執行長與技術長）

黃耀輝（台北商業大學財稅系教授）

農業組：

陳保基（前農委會主委）

沙志一（前農業委員會漁業署署長）

吳思節（台大園藝暨景觀學系副教授）

陳宏志（天使花園負責人）

陳文德（前農業委員會副主委）

盧紀燁（花蓮壽豐印象創辦人）

戴安基（戴氏農場董事特助暨Enoki Biotech 總經理）

科技、數位組

錢宗良（前科技部次長）

鐘嘉德（台灣大學電信工程學研究所教授、前政務委員）

能源組：

杜紫軍（前行政院副院長）

王伯輝（前龍門發電廠長）

李敏（清大核子工程與科學研究所特聘教授、原子科學院院長）

黃士修（核能流言終結者創辦人）

詹世弘（前元智大學校長、元智燃料電池中心研發團隊主持人）

葉宗洸（清大工程與系統科學系教授暨原子科學技術發展中心主任）

青年創新創業政策組：

王淑美：台大生物產業傳播暨發展學系副教授

吳詣泓：有的放矢股份有限公司（Vpon威朋） 創辦人

許毓仁：立法委員、TEDxTaipei 創辦人

熊震寰：中原大學產業學院院長

交通觀光組：

陳建宇：前交通部部長

梁幼祥：中華美食技藝研究發展協會理事長、兩岸知名美食評論家

廖怡塵：YouTuber-全球瘋車Bar 頻道

歐晉德：前高鐵董事長

環保與生態組：

魏國彥：前環保署長

李家維：台灣中文版《科學人》雜誌總編輯、辜嚴倬雲植物保種基金會執行長

醫療與長照組：

王明鉅（召集人）：前台大醫院副院長

蔡明忠：醫師公會全國聯合會前秘書長

李玉春：前衛福部次長

陳宜民：立法委員

許明暉：北醫大數據科技及管理研究所所長

鄭丞傑：前高雄醫學大學附設醫院副院長

社會福利組：

馮燕：前政務委員

王麗容：台大社工系教授

古允文：台大社工系教授

江明修：國立政治大學社會科學學院長

吳明儒：中正大學社福系副教授

陳芬苓：台北大學社工系專任教授

教育組：

吳清基：前教育部長

張碧娟：前台北市立第一女子高級中學校長

李明芬：國立臺灣師範大學社會教育學系兼任教授

吳武典：國立臺灣師範大學特教系名譽教授

段心儀：現任中華語文教育促進協會祕書長、前北一女國文老師

張國恩：前國立臺灣師範大學校長

陳復：國立宜蘭大學通識教育中心副教授

陳振貴：現任實踐大學校長

陳偉泓：前台北市立建國高級中學校長

劉瑞生：台灣大學名譽教授

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