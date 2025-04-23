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    中國大橋垮下來！北京交通樞紐潮白河大橋崩毀影片曝光

    中國北京順義區「潮白河大橋」今（23）日驚傳垮下，當局表示無人因此傷亡。事後網路上曝光潮白河大橋垮下影片，場景十分駭人。（擷取自X「李老師不是你老師」）

    中國北京順義區「潮白河大橋」今（23）日驚傳垮下，當局表示無人因此傷亡。事後網路上曝光潮白河大橋垮下影片，場景十分駭人。（擷取自X「李老師不是你老師」）

    2025/04/23 18:14

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京順義區「潮白河大橋」今（23）日驚傳崩塌，當局表示無人因此傷亡。事後網路上曝光潮白河大橋垮下影片，場景十分駭人。

    綜合中媒報導，今日上午7時許，北京順義區潮白河大橋發生火警，最後導致橋體崩塌。現場當下雙向封路，並由消防、交通等單位到場滅火及管制交通。火勢撲滅後，當局表示沒有人員傷亡。

    從事後網路上流出的影片可見，橋體在陣陣濃煙中一塊塊剝落至河中，並濺出大量水花。部分材料掛在橋身上搖晃，狀況十分駭人。

    潮白河大橋建於1999年，至今僅26年。該橋並曾於2007年、2015年加固，橋梁全長640.22公尺，其中主橋180公尺、引橋460.22公尺，是連接北京、順義和平谷的重要交通樞紐。

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