談韓國瑜國政顧問團 張善政：100多人加入 推接地氣政策

2019-08-17 17:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團今天成軍，顧問團總召集人、前行政院長張善政在台南演講「庶民科技」政策，並且「火力全開」，點名農委會前主委林聰賢補助農青計劃有「藍綠之分」，怎能吸引有為青年投入農業發展！

張善政受訪時談到韓國瑜國政顧問團，他說，規劃了20組左右，邀請100多位顧問加入，除了協助擬定政策白皮書、競選政見，跟以往最大的不同是「接地氣」，將巡迴各地舉辦座談會，了解、彙整政策與法規相關改善意見，並且會透過網路吸納更多民氣，走出象牙塔，而不是只有菁英端出來的白皮書，接地氣更符合民意期待。

演講庶民科技 爆林聰賢補助分藍綠

張善政也在演講會中「爆料」說，有位年青農友擅用網路科技與大數據管理分析，幫忙自家老父與鄉親賣水果有成效，他曾向農委會申請計劃補助，未料被農委會「退回」，原因是當時任農委會主委林聰賢知道他協助過這位農青，就把這位農青歸為「藍」的，一毛錢不給，農委會給錢補助有藍綠之分。

張善政也批評，農委會對於產銷政策，只會依循傳統慣性，只知給救助補償，不思細節去重視善用科技管理。他舉例，有些人栽種香蕉，是為了等颱風來吹平香蕉樹，每公頃3萬元補助，若有10公頃就有30萬元補助，2018年不如預期有颱風，香蕉盛產豐收，政府只好收購，這些次級香蕉也流到市場賣，結果排擠到上品香蕉價格，以致香蕉價格崩跌，如果政府能夠善用科技，作好產量管控與產銷政策，應該是可以照顧好農民，「偏偏這政府不做，明年換人是有這道理的」。

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