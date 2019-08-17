出席太平洋島國論壇 吳釗燮推文與美內政部長同框

2019-08-17 16:08

〔記者彭琬馨／台北報導〕太平洋島國論壇已在昨天結束，外交部長吳釗燮在推特發文，指他與美國內政部長David Bernhardt在太平洋島國論壇上有一場很棒的場邊晤談，台灣與美國在建立更自由開放的印太地區上有共同信念。推文同時貼出吳釗燮與David Bernhardt兩人的合照。

第50屆太平洋島國論壇昨落幕，吳釗燮除率團出席論壇外，也參與第27屆「臺灣/中華民國與PIF國家對話會議」。外交部指出，吳釗燮在會中表示，台灣在今年七月PIF秘書處簽署了新一輪的合作協議，持續資助PIF獎學金、區域組織發展計畫，以及補助小島國選派官員赴太平洋區域組織實習等計畫。

吳釗燮強調，除友邦重視的海事安全、非傳染性疾病、潔淨能源、基礎建設、及資通發展等領域，在過去一年均有豐碩成果外，台灣也規劃在有意願合作的友邦設置「臺灣數位機會中心」（TDOC），縮小當地數位落差，並引進各項電子化政府服務。

此外，外交部也提到，我國去年宣示成立的PIF特別醫療基金成果豐碩，成功安排專科醫療團赴6友邦提供診療服務，成效良好，我國友邦也對台灣提供的協助表示感謝與肯定，並盼未來持續在醫衛領域與我國密切合作，深化雙邊友好邦誼與合作關係。

外交部長吳釗燮在推特上公布與美國內政部長David Bernhardt（右）的場邊會談合照（外交部提供）

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