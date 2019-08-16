香港反送中激勵台灣年輕人 組成「抗中保台」巡講團

2019-08-16 09:08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「香港反送中」抗爭，激發國人強烈的「亡國感」！彰化縣一群年輕人不想成天賴在網路跟人打政治嘴砲，組成「抗中保台彰化青年巡講團」，他們自掏腰包印文宣，一個肥皂箱、一支麥克風走進菜市場、夜市，宣揚「紅媒對台灣的危害」以及「一個兩制對香港的危害」，這群年輕人用實際行動「抗中保台」，獲得許多人的讚賞。

這群年輕人共有40多人，成員都來自彰化縣的大學生及高中生，因為七月初參加「璜溪文化永續協會」暑期營隊而結緣。

由於暑假期間連續發生「反紅媒凱道集會」、「香港反送中事件」，兩件事激發他們站上街頭，他們每天8至10人一組，一大早就進入傳統市場，晚間則到夜市，一個肥皂箱，一支麥克風就開始拉開嗓門，大力宣揚「抗中保台」的理念，目前已巡講逾20場，獲得民眾熱烈的迴響。

就讀政治大學法律系的林冠甫說，對自己來說，這就是一場「運動」，不管聽眾的人數有多少，有沒有聽進去，他們就是會這樣繼續宣講下去。

林冠甫表示，現在網路發達，很多人會認為，年輕人坐在電腦前跟人打政治嘴砲就能發揮力量，走出來「吃力不討好」，但看到香港反送中事件，香港「勇武派」在街頭抗暴，他決定跟營隊夥伴一起走入菜市場、夜市，向家鄉的鄉親說明「中國如何影響我們的生活」。

他說，出生在一個民主自由的時代，從小到大早已習慣了這樣的生活，他一直認為民主是不可能被推翻的，直到看見去年選舉的結果，開始擔憂民主生活有可能被終結。

就讀中正大學政治系的魏章哲說，曾經有人對他們嗆聲，甚至吐口水，但他們毫不在意，因為站出來就有「心理準備」，他反而聽到更多人說「 少年仔！加油」，許多叔叔、阿伯事後都送他們飲料、便當，他相信，只要自己像香港人一樣勇敢站出來，就有可能改變國家命運。

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