外媒：美國支持台灣主權正確 有機會瓦解共產黨

2019-08-16 01:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體《華盛頓自由燈塔》新聞編輯亞倫．凱利格曼 （Aaron Kliegman）15日撰文指出，美國支持台灣的安全與主權是正確的，能達到打擊中國的目標，並從根本上瓦解共產黨。

亞倫．凱利格曼發表題為「為什麼中國如此痴迷於香港和台灣」 的文章，他表示，民主示威活動在香港升級，觀察人士擔心中國共產黨將出動軍隊鎮壓，共產黨對於香港民主的恐懼程度，類似於害怕台灣，而台灣是一個實質獨立的民主國家。

凱利格曼指出，中國透過政治、外交與經濟手段將台灣孤立，摧毀任何締造「台灣是一個獨立國家」的觀念，如中國上月發表「國防白皮書」並重申「必須統一」、「不放棄使用武力」，以及本月禁止中國藝人來台參加金馬獎頒獎典禮。

支持台灣主權 有機會瓦解共產黨

凱利格曼提到，台、港是充滿活力、蓬勃發展且維持資本主義的民主地區，公民享有比中國人民更大的自由和生活品質，這2地民眾非常清楚北京殘酷，而共產黨癡迷於台、港的原因也顯而易見，包括視民主為威脅、重要戰略位置、挑戰美國等。

凱利格曼強調，華盛頓當局需要研究中國戰略思想的歷史背景，並將北京的野心定義為嚴重威脅，台灣與香港能幫助美國達成「打擊中國」的目標，「事實上，它們可能從根本上瓦解共產黨」，美方支持台灣的安全、主權，以及力挺香港反送中抗爭，不僅在道德上是正確的，同時也符合美國利益。

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