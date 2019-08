反送中》不認為有新對策 美國商務部長：入侵香港嗎？

2019-08-16 01:23

〔即時新聞/綜合報導〕美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)近期在政論節目中談論美中貿易戰,話鋒一轉談及香港反送中,他認為美方不會做出什麼「與過去不同的事情」,還反問難道要「入侵香港」?此話令葛來儀(Bonnie Glaser)相當震驚。

綜合外媒報導,羅斯14日在《CNBC》政論節目中,談論總統川普對於美中貿易戰、香港反送中的看法,主持人認為,美國會與尋求自由、言論自由的人同在,羅斯則覺得川普的想法是要在這個艱困的局勢下仍能面面俱到。

羅斯指出,他認為美國不會做「與過去不同的事情」,他笑著反問:「我們會做什麼,入侵香港?」羅斯認為,川普已經明確表示非常仔細觀察正在發生的事情,談到中國部隊集結,現在的美方遇到的狀況是,美國要在香港問題中扮演什麼樣的角色?

美國戰略暨國際研究中心(CSIS)亞洲事務資深顧問葛來儀針對羅斯的言論在推特發表意見,她認為,川普政府的官員針對香港事務的發言需要口徑一致,否則會惹禍。

葛來儀推特全文

Trump administration officials need a consistent message on Hong Kong. This could be disastrous. https://t.co/52BQpjxAyq