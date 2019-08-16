反送中》不認為有新對策 美國商務部長：入侵香港嗎？

2019-08-16 01:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）近期在政論節目中談論美中貿易戰，話鋒一轉談及香港反送中，他認為美方不會做出什麼「與過去不同的事情」，還反問難道要「入侵香港」？此話令葛來儀（Bonnie Glaser）相當震驚。

綜合外媒報導，羅斯14日在《CNBC》政論節目中，談論總統川普對於美中貿易戰、香港反送中的看法，主持人認為，美國會與尋求自由、言論自由的人同在，羅斯則覺得川普的想法是要在這個艱困的局勢下仍能面面俱到。

羅斯指出，他認為美國不會做「與過去不同的事情」，他笑著反問：「我們會做什麼，入侵香港？」羅斯認為，川普已經明確表示非常仔細觀察正在發生的事情，談到中國部隊集結，現在的美方遇到的狀況是，美國要在香港問題中扮演什麼樣的角色？

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀針對羅斯的言論在推特發表意見，她認為，川普政府的官員針對香港事務的發言需要口徑一致，否則會惹禍。

葛來儀推特全文

Trump administration officials need a consistent message on Hong Kong. This could be disastrous. https://t.co/52BQpjxAyq — Bonnie Glaser / 葛來儀 （@BonnieGlaser） 2019年8月15日

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