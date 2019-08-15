批中國扭曲市場 AIT籲：美台齊心捍衛規則

2019-08-15 20:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）今舉辦「『智』同道合–數位對話」的經濟與商業場次，AIT副處長谷立言（Raymond Greene）在致詞中直言，美台的共同目標是希望看到一個遵循國際規則、尊重智財權且振興私部門經營的中國，這不僅對美台有益、也才能嘉惠中國人民。此外，谷立言指出，台灣民眾在對話中呼籲強化美台數位經濟合作，也傳達對美台經貿協議的期待。

AIT、外交部與行政院公共數位創新空間共同籌辦「『智』同道合–數位對話」系列活動，邀請數位政委唐鳳擔任主持人，今天開辦第二場次，主題為「增進美台經濟與商業關係」。此次數位對話自AIT處長酈英傑於6月中旬發表經濟政策談話後啟動，在2個月間徵集許多公民意見。

經過統整，AIT今天公開關注度最高的五個意見，外交部次長徐斯儉出席致詞，並邀集政委龔明鑫、AIT經濟組長安恬（Dannielle Andrews）、台北美國商會會長李豪（Leo Seewald）、外貿協會副秘書長林芳苗與數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡等人共同對談，吸引約100位民眾到場共襄盛舉。

谷立言在致詞中說，這次對話成果可歸納成三個主軸，首先，是公眾認為美國、台灣與其他理念相近的印太夥伴，應該共同對抗中國扭曲市場的做法。谷立言直言，美台的共同目標是希望看到一個「遵循國際規則、尊重智財權且振興私部門經營」的中國，這是中國自稱改革開放的承諾，不僅對美台有益，更誠實說，「也才能嘉惠中國人民」。

谷立言說，扭曲市場的補貼、盜取商業機密、強制技術轉移、推動國家控制的「國家隊」等作法，扼殺創新並削弱生產力，這些行為造成的社會和經濟混亂，更導致全球範圍內出現對國際貿易的政治抵制。谷立言強調，美國、台灣與所有理念相近夥伴需要齊心協力，捍衛以規則為基礎的經濟秩序，這也是過去70年來促進和平繁榮的基礎。

接著，谷立言也指出，在美中貿易摩擦之際，台灣民眾在對話中呼籲強化美台數位經濟合作，例如人工智慧、量子計算、自動化交通工具等，「美台必須打造全新的數位經濟鏈，且這已經是進行式」，正如酈英傑已經揭示的，美台已經啟動「新創歐普斯計畫」（StartOpps）與「人才循環聯盟計畫」（Talent Circulation Alliance），整合區域新創生態系並締結人才合作交流關係。

此外，谷立言說，公眾對話中也傳達出對美台經貿協議的期待。他說，新的FTA談判曠日廢時，但深化美台經貿關係的方式有很多可能性，他對於雙方解決農業禁制、依照科學標準處理食安等重要議題也抱持樂觀態度，相信合作找到解方，對美台均具備長遠利益。

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