驚艷網友！小英發文賀台美關係突破 AIT臉書「置頂」分享

2019-05-25 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日早上在臉書發布喜訊，表示「北美事務協調委員會」正名為「台灣美國事務委員會」，蔡英文稱，這也是我們第一次把「台灣」和「美國」對等放入事務機構名稱，象徵了台美關係緊密，存在良好的互信。對此，美國在台協會（AIT），今稍早也在臉書分享了蔡英文臉書內容，還將其設為「置頂」，讓網友十分驚喜，留言直呼「太讚啦」！

蔡英文今日在臉書發文表示，1979年，美國依據《台灣關係法》規定，成立了美國在台協會（AIT），作為執行美國政府與台灣相關事務的代表機構。同一年，台灣也設立「北美事務協調委員會」，作為AIT的對等機構。

蔡英文指出，因為當年有特殊的時空背景，所以我們用「北美」代替「美國」的稱呼，也突顯出台灣外交處境的困難，如今經過台美雙方不斷協調及共同努力後，2019年，也是《台灣關係法》立法40週年，我們處理美國事務的代表機構，終於正式更名成「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S. Affairs，TCUSA）。

對此，AIT則在今日下午，於臉書粉專「美國在台協會AIT」分享了蔡英文的貼文，還將其設定為「置頂（固定於臉書專頁的第一篇文）」。這項舉動立刻引來包含行政院副院長陳其邁在內的千餘名網友按讚，網友也紛紛在推文中留言表示「早就該改了！」、「離建交不遠了」、「這有點厲害！」、「感謝美國，台美關係真正好」；藝人「焦糖」陳嘉行也表示「直接分享孩置頂，也太辣了吧」！

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