AIT同志驕傲派對 百人慶賀「愛最大」

2019-06-26 19:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）今天舉辦同志驕傲派對，是AIT首次以社群活動方式支持LGBTQ，約百人在內湖新館同樂。AIT副處長谷立言說，常說美國與台灣有許多共享價值，如今又有一個新的特殊連結了，「就是我們相信並透過法律聲明：性別平權愛最大！」

AIT過往曾多次參與同志遊行支持LGBTQ權益，今天則舉辦同志驕傲派對的社群活動。民進黨立委尤美女、余宛如出席致意，政委唐鳳透過影片發言恭賀，6、70位民眾透過網路報名參加活動，加上官員與嘉賓，約百人齊聚AIT內湖新館，慶祝美國同志驕傲月暨恭賀台灣婚姻平權兩項人權里程碑。

AIT副處長谷立言（Raymond Greene）說明，4年前的6月26日，美國最高法院裁定，同性婚姻在美國是受到憲法保障的權利。而台灣立法院今年成為亞洲第一個將同婚合法化的立法機關，「這是一項不凡的重大成就」。

谷立言也說，6月是美國的「同志驕傲月」，我們共有的自由與民主體制已明定出不可剝奪的權利及自由，將所有人視為平等，「我們應該引以為傲」。谷立言強調，我們常說美國與台灣有許多共享價值，如今又有一個新的特殊連結了，「就是我們相信並透過法律聲明：性別平權愛最大！」

活動主辦人、AIT經濟組副組長暨外交部門同性戀僱員委員會（GLIFAA）AIT分會代表羅峻平（Michael Pignatello）本身就是同婚配偶，也在場分享他和他先生近來擁有了一對雙胞胎，實現「創建自己的家」夢想的故事。

羅峻平直言，希望未來更多台灣人有權利利用生殖技術創造自己的家庭，無論是已婚同志或所有未婚民眾，只要想撫養孩子的，不用出國就能實現這個夢想，勉勵大家「不懈努力一定可以達成心願，AIT和大家一起加油！」

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