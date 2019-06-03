六四30年 AIT直稱六四是「天安門屠殺」

2019-06-03 22:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕六四天安門事件30週年前夕，美國在台協會（AIT）臉書今天轉發一首名為「為何我們記著六四」的長詩，加註「天安門30」、「天安門屠殺（#TiananmenMassacre）」與「六四」等標籤，並歡迎民眾分享「為何我們應該記得六四」的答案。AIT明天將舉辦數位對話公共論壇，料也將觸及六四紀念。

美國普林斯頓大學東亞研究系榮譽教授、加州大學河濱分校校長特聘跨學科講座教授林培瑞（Perry Link）上週在網路雜誌「中參館（Chinafile）」發表名為「為何我們記著六四」的一首長詩，詩文不斷重複「我們記著六四，因為......」敘明意旨，例如「我們記著六四，因為那是最壞的中國也是最好的中國」、「我們記著六四，因為那是屠殺而不僅只是個事件或風波」等句子。

林培瑞在導言中寫著，六四將近，最近有些人會說「為何一定要記著六四？都過去30年、是歷史了，應該放下、向前走吧」；林培瑞說，這是個簡單的提問，但卻存在許多答案，沒有單一答案足以充分回答，而且「所有的答案懸浮在半空等待回音」。

AIT今天在六四前夕轉發這首長詩，鼓勵民眾閱讀，發文並加註「天安門30」、「天安門屠殺」與「六四」等標籤，同時歡迎民眾分享「為何我們應該記得六四」的答案。AIT也附上一張拍攝於1989年6月3日的照片說明，當時一名支持民主的學生示威者，在人民解放軍從天安門廣場附近的人民大會堂西側撤離時，向群眾比出了勝利的手勢。

美國國務院上週已對六四發表評論表示：「我們不應當忘記那件事。那是對和平抗議者的大屠殺（full-on massacre）。我們不會忘記無辜生命的慘痛損失，我們每年都對那些仍在哀痛中的家庭表達我們深切的悲傷，今年還會這樣做。」

AIT明天將舉辦數位對話公共論壇，主軸是檢視自4月中以來「拓展台灣全球參與」數位對話的討論成果。AIT公開此活動時並表示，此論壇展現網路自由和公民參與的潛力，同時也向30年前於1989年6月4日因追求民主而失去生命的人士致敬。AIT處長明天將針對論壇活動發表致詞，料也將觸及六四紀念。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法