反六四仕途發達 「不倒翁」王滬寧入官場一路高升

2019-06-03 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國六四天安門事件今年滿30週年，當年的「六四」人物有些後來發展異常，例如被稱為「三朝元老」或「不倒翁」的中共中央政治局常委王滬寧，當年還是復旦學者就反對六四、學運，獲得中共高層賞識，踏入官場一路高升。

公開資料顯示，63歲的王滬寧生於上海，畢業於復旦大學後留校任教，歷任國際政治系教師、副教授、教授，1989年任系主任，1994年任復旦大學法學院院長。由於六四學運源自於大學，有媒體近來翻出當年還是學者的王滬寧在六四期間的表現。

媒體引述香港《明報》的文章指出，1989年，王滬寧曾到美國訪學。六四後，他避居法國3個月，並未表態支持學運。海外媒體曾援引他前同事的說法，王滬寧是個非常謹慎的人，會提出一些觀察，但不會透露真實顏色，「這是他的性格。他不想透露他的真性情」。

據報導，1989年4月，這場學運在上海掀起漣漪。復旦校園也出現絕食、演講、遊行。參加抗議的年輕教職員尋找資深教授們簽名請願信。他們找王滬寧簽名，但是王不肯。相反，他在一份反對抗議的文件上簽名。

「六四」事件後，時任上海市委書記江澤民召集上海學者開會，解釋對《世界經濟導報》的整風。大多數與會者發聲反對打壓導報，但是王滬寧公開支持，因此獲得江澤民和曾慶紅的賞識。

1995年，王滬寧被時任中共總書記江澤民正式收編，步入政壇，江退位後胡錦濤主政，王續受賞識。習近平上台後，他續受重任。中共19大，更攀上個人權力高峰「入常」，成為新一屆政治局常委，踏入中共權力核心。

文章指，王滬寧從政後開始炮製對共產黨統治有用的政治理論，為江澤民炮製了「三個代表」；在胡錦濤時期，則推出了「科學發展觀」；而習近平上台後，王滬寧又拼湊了「習思想」。

旅美政論家陳破空曾用「風派」來描述王滬寧，意思是說他能夠三朝不倒，完全得益於他的見風使舵，誰在台上我就聽誰的，所以他才能夠成為三朝元老。

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