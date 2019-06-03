對抗假新聞》AIT發言人：不是每個謠言都值得回應

2019-06-03 12:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕不實資訊滿天飛，美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷今天特別透過影片向大眾說明，為了不擴大假新聞的傳播，AIT會根據散播情形決定是否回應，因為「不是每個謠言或謊言都值得回應」。

AIT關心媒體環境與不實資訊擴散，特別為此製作說明短片，今天公開。

孟雨荷在片中說明，最近美國在台協會一直是許多謠言和不實報導的主角，她作為美國在台協會的發言人，經常被問到：「妳為何不公開回應，澄清是非呢？」於是她想要花點時間讓大家了解，AIT如何決定是否回應不實的資訊。

孟雨荷說，AIT有兩個基本原則：「一是希望人們了解真相，二是不希望協助散播謊言或不實資訊」。孟雨荷表示，一般來說，對一件事評論越多，那件事就會受到越多報導，有時候AIT只要發出一項聲明，就會產生無數個原本不會被寫出來的報導。而根據研究，「人們聽到一件事的次數越多，無論上下文，人們越容易相信那件事」。意思是說，即便媒體說那是謠言，無意間還是會讓人接觸到更多謠言。

孟雨荷指出，因此基於以上的原因，當AIT面對謠言時，會評估它散播的速度，如果大多數人還沒聽過、而聽過的人知道不是事實，就會忽略它；如果大多數人已經聽過，對於是不是真的感到困惑，他們就會做出回應。

孟雨荷表示，簡單來說，「不是每個謠言或謊言都值得回應」。而AIT也鼓勵民眾，作為負責任的新聞消費者，鼓勵各位尋找並支持所相信的報導來源，當看到一些可疑的訊息時，也鼓勵自己做一些事實查證。

AIT去年曾與台灣民主基金會和外交部共同舉辦「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊，邀請多國代表與美國副助理國務卿斯科特•巴斯出席參與，一同分享過去推廣與實務中的媒體識讀經驗，探討如何強化方針，並討論未來共同推廣媒體素養的國際合作機會。

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