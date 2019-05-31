強化兒童議題合作 台美成立共同委員會

美國在台協會及美國國務院兒童事務辦公室、台灣衛福部共同合作，今天成立「跨國父母擅帶兒童離家（IPCA）共同委員會」，會後並舉行記者會，說明委員會會議成果。 由美國國務院兒童事務特別顧問Suzanne Lawrence及台灣衛福部長陳時中共同舉行記者會說明。（記者方賓照攝）

2019-05-31 17:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕為強化台美雙邊資訊共享，美國在台協會、美國國務院兒童事務辦公室與台灣合作，成立「跨國父母擅帶兒童離家（IPCA）共同委員會」，今天首度召開會議，會後並共同召開記者會，邀請美國國務院主管兒童議題資深顧問蘿倫斯（Suzanne Lawrence）出席。蘿倫斯表示，很開心能有機會參與這個計劃的開始，美國在台協會內湖新館的落成，也顯示台美間逐漸增長的合作，盼未來台美間能持續深化各層面的合作。

台美4月時簽署「台美合作處理跨國父母擅帶兒童離家瞭解備忘錄」，並依據備忘錄成立「跨國父母擅帶兒童離家（IPCA）共同委員會」，今天首度召開會議，未來將由美國國務院領務局與我國衛福部合作，處理兒童遭跨國父母擅帶離家個案，規劃每半年舉行一次。台美雙方並在會議後舉行共同記者會，除了美國國務院主管兒童議題資深顧問蘿倫斯代表美方出席，我國衛福部長陳時中、美國在台協會處長酈英傑也出席與會。

衛福部長陳時中致詞時說，委員會主要希望能針對台美間父母在未經另一半的同意下，將未成年孩童擅自帶離至其他國家的案件，這是台美間需要加強合作的領域；陳時中並說，台美雙方擁有高度共識，盼能向這些家庭提供協助，保護孩子相關權益，並保障跨國父母另一半的監護權。

美國國務院主管兒童議題資深顧問蘿倫斯則說，台美雙方因為彼此往來越來越密切，人民越來越親近，雙方社會必須深刻了解這些因頻繁往來產生的問題，也希望能在會議中找出解決辦法。

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