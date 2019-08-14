馬英九出席慰安婦追思會 猛批小英是軟台妹、啞台妹

2019-08-14 13:00

〔記者蔡文居／台南報導〕前總統馬英九今天在台南參加慰安婦紀念日追思會，他致詞時猛批總統蔡英文碰到慰安婦問題，從辣台妹變成軟台妹、啞台妹，完全沒有在這個議題上表示看法。他還說，蔡英文身為中華民國第一位女性總統，對慰安婦議題絕不能逃避。

今天是國際慰安婦紀念日，台南市慰安婦人權平等促進協會今天上午在國民黨台南市黨部旁的慰安婦銅像舉行追思會，由協會理事長黃淑貞主持，包括前總統馬英九、中華民國紅十字會總會總會長王清峰、國民黨台南市黨部主委謝龍介、國民黨立委參選人林燕祝、市議員王家貞、許至椿等人參加，司儀則由國民黨立委參選人蔡淑惠、童小芸擔任。追思會在馬英九致詞後，一行人上前向慰安婦銅像獻花。

馬英九致詞表示，二戰時期，台灣有1200多個慰安婦，目前僅存2位，但至今日本政府還不願意為此賠償、道歉。他要問的是，碰到這樣的紀念日，我們的政府在哪裡？為何悶不吭聲。去年銅像設立時，民進黨政府不但沒有絲毫協助，還說是國民黨政治操作，這實在很奇怪，好像慰女婦都是國民黨員，還是慰安婦團體是國民黨的隨附組織？

他說，後來，日本右翼團體有人來作勢踢銅像，引起譁然，當事人事後解釋說是腳麻，他覺得是「腦麻！腦子壞掉了！」

馬英九說，關於慰安婦問題，蔡英文掌權後什麼都沒做，慰安婦議題被民進黨鎖進歷史記憶的黑箱。如今，3年多過去，慰安婦阿嬤逐漸凋零。「辣台妹一踫到慰安婦問題變成軟台妹，從軟台妹變成啞台妹，啞巴的台妹，最後變成蒸發的台妹，不見了，完全沒有在這一議題上表示看法。」

馬英九事後受訪說，慰安婦議題不能只是民間關心，蔡總統身為中華民國第一位女姓總統，對慰安婦議題絕不能逃避，絕對要拿出主張。

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