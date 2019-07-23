走私免稅菸陋習行之有年？ 週刊：馬英九任內曾出現3677條

2019-07-23 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕國安局人員遭指利用總統蔡英文出訪期間，走私利潤價值高達新台幣600多萬元、9800條的免稅菸品。有週刊爆料，事實上，利用總統出訪夾帶免稅菸品的犯罪手段早已行之有年，在前總統馬英九任期內就有，還曾出現多達3677條，疑為國安局內部長久以來的陋習。

2女子搭私菸便車 其一為華航地勤督導

此外，在本次私菸事件中，除了10名涉案的國安局軍職人員外，另有2名「搭便車」的董姓及黃姓女子，分別花費十幾萬元採購免稅品，其中，董姓女子還是華航地勤督導。

國安局少校吳宗憲等人，疑利用總統蔡英文出訪任務期間，訂購近萬條免稅香菸存放於華膳空廚，再趁蔡英文返抵國門時，混入隨行人員行李夾帶入關，最終被查扣9800條未稅香菸，消息曝光後引發輿論譁然。

《鏡週刊》報導，其實走私免稅菸的問題，早在多年前就曾經發生，例如馬英九在2014年1月訪問非洲及中美洲友邦的「聖宏專案」，當時免稅菸品不到300條，但在同年7月的「聖誼專案」中，已近1800條；此外，在2015年7月「久揚專案」中，免稅菸品逼近3000條，到了2016年3月的「久安專案」，更高達3677條，數據顯示逐年攀升。

蔡英文上任後，在2016年6月底首次出訪的「英翔專案」中，當時隨專機預購的免稅菸品僅342條，但在2017年10月「南太平洋專案」中，則有2242條；2018年4月出訪非洲友邦時，隨專機預購的免稅菸品有2474條，而同年8月的「同慶專案」則有4492條。

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