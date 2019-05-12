蔡英文：自經區不符合現在的需求

蔡英文今於總統府接見「第十四屆 COLLEGE HIGH 全國制霸活動冠軍隊伍」後接受媒體訪問。（記者劉信德攝）

2019-05-12 10:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨力推自經區，前總統馬英九昨更批民進黨稱自經區是為開放中國，非常沒有常識。總統蔡英文今對此回應，「自經區不符合現在的需求」，很多人提自經區，是著眼於中國貨品在台灣加工後出口，這也是讓我們最擔心的地方。

蔡英文今於總統府接見「第十四屆 COLLEGE HIGH 全國制霸活動冠軍隊伍」後接受媒體訪問。

蔡英文表示，她仔細理解馬總統的講話，「好像說我們反對自經區，就是反對中國」，她指出，「自經區」不符合現在的需求，現在需要的是強化台灣整體競爭力，讓產業進入另一個階段，而不是停留在加工出口。

蔡英文說，相信很多人提自經區，是著眼於中國貨品在台灣加工後出口，這也是讓我們最擔心的地方，中國能透過自經區，轉換為台灣貨品，造成台灣或和中國或在國際市場混淆，影響台灣製造品牌的形象。

蔡英文指出，另一方面，在美中貿易衝突下，美國對中國施加懲罰性關稅，我們也要防止台灣會因此受到這樣的懲罰。

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