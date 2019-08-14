詹江村質疑黃捷母親賺紅錢 黃捷反擊了！

2019-08-14 10:20

〔記者黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕桃園縣議員「村長」詹江村深夜臉書發文，質疑時代力量高市議員黃捷的母親「跑去大陸舔共賺紅錢」，還PO出數張黃母到中國賣茶的照片，詹江村「好心」提醒粉絲「賺錢無罪請勿騷擾黃媽媽」，但韓粉仍出征，黃媽媽被迫把臉書關閉避免騷擾。

黃捷則不滿回應，非常歡迎針對公共議題討論，但請停止對她家人的騷擾，不要失去身為一個民意代表的格調，只會讓人看不起。

黃捷指出，她母親從事行銷顧問工作，協助台灣企業將商品銷售至世界各地，她之前就在媒體上公開說過，父母與她的政治立場相左，對於她的選擇，父母都很尊重。她和家人彼此都是獨立思考也各自經濟獨立，媽媽的工作與她的議員職位無關，她也不會因為家人的工作或政治立場影響她的信念。

黃捷認為，她不知道選擇在這個時間點爆料的人居心何在，在幾天前才指控她聲援香港是違反國安法，若這樣的大動作是想藉由造成她家人的壓力逼迫她屈服、放棄監督韓市長，甚至是停止聲援香港、噤口不提台灣的主權危機，她不會讓這樣的人得逞。

黃捷強調，她會繼續堅守崗位，做好議員監督市政的本分，並持續關注、聲援香港，也持續譴責中國壓迫香港以及併吞台灣的意圖。

香港反送中運動持續擴大，黃捷日前在臉書聲援香港，並發起募資活動，卻被詹江村痛批違反國安法，還到警局提告。詹江村昨深夜再發文指出，「時代力量黃捷，妳弄得大家都好亂喔！妳們一邊反共罵人賺紅錢，這幾天妳媽媽，卻跑去大陸舔共賺紅錢，這到底素怎麼了啊！」

詹江村的文章底下還附上黃媽媽的臉書連結，並「善意」呼籲「賺錢無罪請勿騷擾黃媽媽」，但這樣的忽籲似乎多此一舉，韓粉仍出征黃媽媽的臉書，大罵黃婕母女倆，連髒話都飆出來，逼得黃媽媽關版。

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