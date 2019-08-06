家有違建農舍 王浩宇籲韓粉不要騷擾 市府：依法排拆

2019-08-06 17:53

〔記者李容萍／桃園報導〕高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下位於雲林的農舍被踢爆有違建，時常「黑韓」的綠黨桃園市議員王浩宇也被國民黨籍市議員詹江村爆料王家也有違建農舍，還PO文要申請農舍前方的路權辦園遊會「宣導農地農用，請勿蓋豪華農舍」；對此，王浩宇不滿反擊說，農舍非個人名下房產，為家人所有「要韓粉不要騷擾非公眾人物」，呼籲詹江村要適可而止。

王浩宇家位於中壢區仁德段的農舍因詹江村爆料而曝光，網路更謠傳市府包庇該農舍增建，迄今未拆，市府新聞處長詹賀舜今天澄清表示，該農舍違法增建列為C類違章建築，依規定排定拆除，並已發函給建物所有人，一且依法處理，「違建皆依法排拆，並無包庇或特權。」

詹賀舜也說， 該農舍建物於2005年升格前的縣府時期取得使用執照，今年市府接到檢舉後即依法查報並依照分級分類原則處理拆除問題，過程中並無拖延，也無差別待遇，依照桃園市政府處理違章建築原則，興建中違章建築採取即報即拆，其餘依照分級分類原則處理。對於相關不實指控，市府依法行政，不會隨之起舞。

對於市府的澄清，詹江村除抨擊「排拆是騙人的」，自己當議員那麼多年，排拆上萬件，哪一年才拆得到？至於他已口頭向中壢區公所提出路權申請，要在該農舍巷弄辦公益園遊會，經中壢區公所會勘後回覆，該巷弄不是市府用地且道路狹窄，難以擺攤辦園遊會，婉拒其路權申請，園遊會計畫被迫喊卡，他強調「不是我不想辦，是區公所不準」，依法申請會尊重區公所的回覆。

王浩宇昨晚聲明他的名下並無任何建物及土地，持有此建物的家族成員並非公眾人物，詹江村屢次公布此建物的相關資訊，造成家族成員及附近住戶屢遭「韓粉」騷擾恐嚇、辱罵，甚至揚言潑糞，造成轄區警局勤務龐大負擔，他除表達嚴正抗議，呼籲詹江村適可而止。

王浩宇還說，韓粉就繼續這樣到處騷擾、霸凌無辜不是公眾人物的第三者沒關係，「你們這樣根本是幫韓國瑜到處得罪人，本來很多都是深藍挺韓國瑜的鄰居，現在被搞到都不想投給韓國瑜了，你們越這樣，韓國瑜離總統大位就越來越遠」。綠黨民調，上週韓國瑜的「不欣賞度」突破60％。

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