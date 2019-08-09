詹江村批颱風天訪日！王浩宇挺鄭文燦「不會整天想Yes I do」

2019-08-09 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕利奇馬颱風襲台，全台各地方政府進入警備狀態。其中桃園市長鄭文燦因出訪日本，由副市長代理指揮防災事宜。桃園市國民黨籍議員詹江村昨日（8）在臉書寫道「如果韓國瑜今天在國外，你覺得會怎樣？」暗指某些人只針對高雄市長韓國瑜。而桃市議員王浩宇今日在臉書發文挺鄭文燦，表示他的心一直在桃園，不會「整天想著怎樣 Yes I do。」

詹江村以「村長」自居，昨日在臉書頻發颱風天注意事項，並強調鄭文燦出訪不在桃園，因此代市長作「村長」提醒市民注意颱風資訊。其中一篇文寫道，若今天是高雄市長韓國瑜在國外，一定會被一群人罵到「耳朵長繭」，暗批許多民眾雙重標準，為「台灣的二把尺」。貼文底下一群網友紛紛將矛頭指向市長鄭文燦，批鄭明知颱風天仍出訪日本。

對此，綠黨議員王浩宇今日在臉書以「鄭文燦，在日本不在桃園？」為題，說明鄭文燦早已在出訪日本前，就已指示相關單位做好防颱準備，各部門防颱作業也持續進行，副市長也被指派擔任指揮官。

王皓宇表示，桃園是一個團隊，包括他本人在內也有許多議員都在協助居民問題，要大家放心。並表明鄭文燦雖人在日本，但仍保持高度連繫、隨時進行溝通，而每場災害應變中心的會議，鄭文燦也會以視訊方式指揮相關應對措施，上班上課決定也未有拖延。

王浩宇稱，鄭文燦昨晚擔心桃園，幾乎整晚未寐。文末還不忘調侃鄭文燦雖然「越來越胖，頭髮越來越白」，但他讚不論如何，鄭文燦一直心繫桃園，至少不會人在桃園，整天想著「Yes I do」。

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