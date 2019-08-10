手搖飲風波！民進黨譴責中共逼台企表態

2019-08-10 16:39

〔記者李欣芳／台北報導〕針對多家飲料連鎖店表態支持一國兩制，民進黨發言人今天下午李晏榕表示，中共近日動作頻頻，不僅是軍事武嚇台灣，也利用經濟手段施壓台灣企業做政治表態，其目的就是想製造人民恐懼、分化台灣社會。對於中共這樣威逼表態的動作，不但印證美國國務院所言的「流氓政權」行為，也驗證國民黨的親中經濟路線無疑是與虎謀皮的危險行為。

李晏榕說，對此，民進黨予以嚴厲的譴責，也明確宣示民進黨與台灣人民站在一起，捍衛民主自由、抗中保台的決心，唯有堅持民主自由的價值，才能抵抗中共霸權威脅，讓生活在台灣的所有人免於威權恐懼的可能。

李晏榕指出，近年來，中共除了以軍事、經濟進行威嚇行為，也為了徹底貫徹「入島、入戶、入腦、入心」的統戰策略，從文化、網路、新聞資訊等層面，進行對台的紅色滲透。除了日前英國金融時報揭發中共透過親中媒體進行滲透，昨天路透也揭露中共至少付錢給台灣5個媒體集團，以新聞報導包裝，進行紅色宣傳，這些報導在在證明中共透過媒體進行新聞操作，分化滲透台灣社會的事實。

李晏榕進一步表示，對於中共對台媒體滲透，民進黨政府將會依現行法規著手調查，防止紅色滲透的擴散，民進黨要正吿中共北京當局，不要小看台灣人民捍衛民主自由的決心，放棄以其箝制自身媒體手法，來介入台灣媒體與選舉的企圖。

李晏榕也奉勸部分媒體要堅守媒體自主性原則，不要淪為中共統戰的工具，此外，對於紅色滲透問題，我們會加速制定反制紅色滲透相關的修法，也會加強反紅色滲透的宣傳，讓台灣人民清楚如何防範中共入腦入心的滲透。

李晏榕強調，面對中共的統戰進逼，或是紅色滲透的威脅，我們應該團結一致，共同守護台灣的民主與自由。她也再次呼籲國民黨不要站在與台灣主流民意對立的那一方，睜眼說中共已逐漸開明的瞎話，無視中共戕害人民自由的行為，與紅色滲透對台的威脅，否則最終將會被台灣主流民意所唾棄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法