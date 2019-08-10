「來自中國台灣」惹怒全台！大苑子副總：中國小編寫的

2019-08-10 13:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕2001年發跡於彰化員林的「大苑子」手搖茶飲，今被網友起底，其中國微博官網寫道「大苑子源自中國台灣」、「2015年到內地成立第一家店」，「中國台灣」、「內地」等字眼惹惱台灣消費者，網友紛紛表示「拒喝政治加味茶」。

大苑子總公司門市輔導部副總邱曉焄今表示，該篇文章是今年4月8日在對岸的新品上市，當地同事小編所寫，當地的小編用的是當地人的習慣用語，才產生這些字句，公司當時也沒有想到或特別注意，引起網友關注後，已先請當地同事把該文章關閉。

邱曉焄說，大苑子主打在地，支持台灣農業發展，優先使用大量的台灣水果，希望外界因近來的事件而刻意放大。

大苑子發跡於員林市，一直為當地人津津樂道，在當年競爭激烈的茶飲市場中，大苑子以「新鮮現打」、「水果加料」殺出一條血路，分店越開越多，2015年進軍中國市場。

此次香港「反送中事件」意外演生出「台灣手搖茶飲送中之亂」，一名手搖茶飲業者私下表示，台灣手搖茶飲習慣以「加盟」的方式到對岸開疆拓土，中國和台灣原本就互不隸屬，總部、加盟者雙方在簽約時，中國市場大，台灣總公司大都會牽就中方的加盟者，「中國、台灣各自表述」在承平時期，並無不對，一旦發生如「反送中」政治事件，台灣業者就兩面不是人，這跟藝人被要求「支持一國兩制」、「反台獨」如出一轍。

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