迷客夏發聲明：微信審查「必須被加上中國」

2019-08-10 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕飲料店品牌迷客夏被爆在中國社群軟體微信自稱來自「中國台灣台南」，引發熱議，網友們紛紛號召抵制不喝，今（10）日中午迷客夏在臉書粉專發聲明稱「因微信公眾號內容審查之故，如果要使用台灣，就必須被加上中國」。

飲料店品牌迷客夏總部今日中午於臉書粉專發布聲明，指稱「因微信公眾號內容審查之故，如果要使用台灣，就必須被加上中國；我們來自台灣，所以單純想把台灣寫出來；造成喜歡我們的朋友困擾與誤解，甚至很多朋友因此傷心，感到抱歉。」

聲明表示，此時此刻，有100多個台灣門市的加盟主家庭與上千位同事，盡心盡力在門市提供單純的一杯手搖飲，每一位都是他們最疼惜、最不捨受傷的家人。聲明也強調，這個事件他們會深刻檢討，但並不會影響他們要把台灣職人精神與品牌推向世界的決心，未來在表達上，將會更加留意。

聲明PO出後，似乎未讓網友們消氣，引來留言，「喔？所以到美國開店要叫美國台灣？邏輯怪怪的」、「把這篇聲明貼到微博我就繼續喝」、「一點骨氣都沒有還敢說來自台南？」、「為了我們養了一頭牛？我看是為了中國磕了一顆頭！」、「應該是中國台灣迷克夏總部^^」、「 如果真正愛台灣，就勇敢站出來，而不是因為輿論壓力再出來道歉」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法