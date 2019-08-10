美前海軍上將：中國會避免對港軍事鎮壓 原因在於台灣！

2019-08-10 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭仍在持續，中國也發出強硬言論，美國前海軍上將斯塔夫里迪斯（Admiral James Stavridis, Ret.）認為，中國因為台灣因素，不致於對香港軍事鎮壓，且對美國而言，更重要的是香港局勢對台灣的影響，應增加對台灣的支持。

美國退役海軍上將斯塔夫里迪斯（Admiral James Stavridis, Ret.）在《彭博》撰寫評論 表示，在他的服役生涯中曾多次造訪香港，英國殖民時期以及1997年回歸後他都有前往，他與他的軍方同僚都對「一國兩制」的長期可行性感到質疑，這種制度已經統治香港20多年，如今大規模資本與人身出走正在增加。

斯塔夫里迪斯表示，對於中國是否為真的對香港有所動作，關鍵在於台灣，因為香港雖然是重要的商業與經濟中心，但對中國而言，統一台灣是更重要的優先事項，台灣的地理位置掌握南海的北部航道。中國可能會盡可能避免讓解放軍進駐香港，因為中國擔憂這會在台灣激起強大的獨立聲量。

斯塔夫里迪斯認為，正如所有獨裁政權，控制社會對中國來說是治理的基礎，如果抗議活動持續，會削弱公眾對中國當局的疑慮，反過來使抗議者更加強盛，成為中國當局的惡性循環。因此他推測，中國將採用伺機反擊的策略，將責任歸咎於香港特首林鄭月娥，並在一定限度內允許抗議活動持續，如果到秋天局勢仍未緩和，中國可能會用一個更強力的官僚替換林鄭月娥。

但若抗議活動從反送中轉向提高自治，中國便會迅速做出反應，派出便衣警察與軍人進入香港蒐集情報，對抗議組織的財務與名譽進行攻擊，雇用更多的黑幫毆打示威者，這基本上是俄羅斯總統普廷對待烏克蘭的手段，若沒有成功，才會派遣解放軍。

斯塔夫里迪斯指出，美國對香港的狀況幾乎束手無策，因為香港是中國領土的一部分。他認為對美國的國家利益而言，更長期且複雜的問題是香港危機對台灣地位的影響，美國堅持台灣的自決權至關重要。

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