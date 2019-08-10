國泰航空反送中員工 被禁飛中國

2019-08-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港國泰航空公司因為機師等員工參與 「反送中」運動遭到中國民用航空局施壓，中國民航局九日晚間近七點向該公司發出「重大航空安全風險警示」，提出自十日凌晨零點起，立即停止所有參與和支持「非法遊行示威、暴力衝擊活動與有過激行為」的人員，執行飛往中國的航班或與內地航空運輸活動相關的一切職務活動等三點要求。接下來將視該公司對這些警示要求的執行情況，「依法規監管處置」。

香港示威 中國民航局跨境算帳

事件源起於七月廿八日在上環的警民衝突，當時共四十九人被捕，其中四十四人被控暴動罪，包括已獲准保釋的國泰航空機師廖頌賢，法官特准廖可在飛行執勤期間離港。但廖因此被親中人士指為「暴力機師」，危害飛安。之後國泰航空內部又出現針對性的洩漏乘客警察身分訊息。

機組員未審核通過 航班不受理

中國民航局聲稱，國泰航空近期發生機師等員工「參與暴力衝擊被控暴動罪卻未被停飛」、「惡意洩漏航班旅客訊息」等事件，暴露出安全風險及隱患，除前述要求，還提出自十一日零時起，向該公司在中國的運行合格審定機構，報送所有飛往中國及飛越中國領空的機組員身分信息，未經審核通過，就不予接收該航班。此外，十五日零時前，該公司應向前述審定機構報送如何加強內控、提升飛安與安保水準的措施方案。

中國國企下令 禁搭國泰港龍

對此，國泰航空發言人表示，正仔細研究相關指示，將「認真處理及跟進」。香港「公民黨」立法會議員譚文豪指出，此一做法是未審先判，這正是香港人憂慮「送中條例」的原因，中國民航局的類似做法若延伸到其他公司或行業，恐造成更大影響。國泰航空八日才發表聲明，尊重在香港的二．七萬名員工和平表達意見的權利，中共黨媒環球時報當天隨即警告國泰航空會「付出慘痛代價」。

據港媒引述中國傳媒報導，中國國企華融國際要求員工出差時，若有其他航空公司可選，一律不得搭乘國泰／國泰港龍航空公司的航班；也有自稱在央企工作的網友，宣稱上級指示禁搭國泰港龍航班，否則費用不予報銷。

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