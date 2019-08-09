路透爆5台媒收中國錢 王定宇怒：新《國安法》處置

2019-08-09 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體《路透》9日報導，中國政府至少支付金錢給台灣5個媒體集團，包括報紙及電視台等，其中有來自中國國台辦的付款；立委王定宇對此怒轟，「拿中共的錢做中共的喉舌不是新聞自由」，此案將以新修訂的《國安法》處理。

《路透》根據與10名記者及新聞編輯部經理的訪談，並檢閱內部資料，發現中國當局至少付錢給台灣5個媒體集團，含括多個發表的報導，以及一家電視頻道，國台辦甚至簽下合約，應提供消息的媒體前員工及現任員工要求，路透並未公佈這些媒體集團的名字，

《路透》指出，台灣主要報紙網站上多篇文章，誇張讚揚一項中國政府的新計畫，誘導台商前往中國，其中一篇稱中國「對台商有如自己的人民」，文中提及「多項津貼」，做出該報島的媒體位在台北，該公司知悉其安排及內部文件的人士透露，該報文章以純新聞方式呈現，但其實背後有中方支持，這些置入性報導屬於統戰的一部份，目的是提升北京形象，試圖贏得台灣人心。

王定宇得知詳情後，在臉書上發文怒批「拿中共的錢做中共的喉舌不是新聞自由，刻意造假擾亂台灣不是新聞自由，刑法國安法國家機密保護法都有通過新修法」，王認為，在《金融時報》後連《路透》也跟進揭發中國黑手伸入台媒，「已經移請相關單位，依照新修訂的法律調查處理」。

王定宇臉書全文

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