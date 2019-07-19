否認受國台辦指揮 旺中開吉中央社及引述媒體

2019-07-19 15:44

〔記者陳昀／台北報導〕英國金融時報17日報導，指旺中媒體旗下記者透露，中國國務院台灣事務辦公室打電話下達編採指示，支持特定候選人；旺中媒體集團今天在國民黨立委聲援下召開記者會，宣布對英國金融時報、中央社及其他引述媒體提告究責；另對曾稱旺旺集團接受中國資金的民進黨秘書長羅文嘉、報導中南部小吃店接受500元播放中天新聞的日本東京電視台，也將提告。

中國時報社長王丰下午在律師及國民黨立委沈智慧、賴士葆、費鴻泰、蔣萬安及立委陳玉珍陪同下到立院召開記者會，王丰點名中央社社長張瑞昌，質疑張曾在中國時報任職20多年，也曾任副總編輯，過去曾接過國台辦電話嗎？

王丰痛批，中央通訊社身為國家通訊社，理應保持中立，但不只引述金融時報駐台席佳琳片面報導，還追加分析稿件，跟假新聞有什麼兩樣，執政當局一再強調禁止假新聞，卻在中央社社長張瑞昌領導下率先製造假新聞，為中央社社史留下污點。

王丰表示，過去3天是中華民國新聞史上最黑暗的日子，英國金融時報誣指中國時報、中天電視聽從國台辦指令製作新聞，是對旺中集團的新聞專業、職業良心最大侮辱，將不惜一切代價，堅決對金融時報駐台記者席佳琳採取司法訴訟，捍衛集團尊嚴。

「何謂紅媒？」王丰怒問，若主張兩岸和平、超越藍綠、讓台灣過更好日子的媒體就叫紅媒，那根本是「欲加之罪何患無辭」，過去美麗島、鄭南榕爭取言論自由，民進黨如今卻成為扼殺自由的劊子手。

他說，回顧中華民國的奮鬥經驗，民主、自由、人權得來不易，新聞自由是多元民主社會最重要的價值基礎，「這也是台灣唯一強過大陸的競爭優點」。

旺中集團代表律師陳守煌、詹德柱表示，針對金融時報席佳琳撰文指中時、中天接受大陸國台辦指令做新聞，旺中集團將對英國金融時報、中央社與其他引述媒體與個人提出刑民事告訴並究責；此外，羅文嘉日前在「寶島聯播網」指旺旺接受中共資助，以及「紅色滲透」的作者、出版社及引用媒體也要告。

詹德柱提到，先前已對撰文、引述指稱中南部小吃店接受500元播放中天新聞的作者、媒體提告，但日本東京電視台也散佈相關新聞，已委託日本律師準備提告。

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