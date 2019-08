全球網友推爆！小英用簡體中文轟中國 五毛們氣炸

2019-08-02 00:15

〔即時新聞/綜合報導〕中國自8月1日起停止境內47座城市發放赴台自由行簽證,總統蔡英文除透過臉書發表聲明之外,也在推特以簡體中文、英文繕打並推送相關內容,中國網友們看了都氣炸,但歐美、華人網友則將推文推爆。

蔡英文昨(1)日下午4點7分在臉書指出,「中國的決策,在戰略上非常錯誤。我在台灣各地,都常遇到中國年輕人來體驗風土人情、以及沒有網路限制和社會監控的自由民主生活方式。自由行是中國年輕人認識台灣最好的方法,也是兩岸人民交流最自然、最真誠的部分。年輕人的權利被剝奪,我們感到相當不捨」。

小英隨後在推特發布上述文字的英文版與簡體中文版本,希望讓全球知道中國的行為,文章獲得歐美以及日本等國網友大讚,他們用不同語言留言指出「台灣別擔心,這代表旅客素質會好多了」、「蔡總統,我即將去造訪台灣」、「愛蔡英文也愛所有台灣人」。

不少中國網友則感到憤怒,在簡體中文的版本中辱罵蔡英文,但仍有中國網友勇敢指正:「我支持台灣,支持香港,歷史的走向注定暴政必亡,勝利最終屬於自由民主,加油!」

蔡英文推特全文

China’s government is making a mistake by prohibiting individual travelers from coming to #Taiwan. They are depriving Chinese people of their right to experience our free & democratic lifestyle for themselves, which is the most natural way to improve cross-strait communication. pic.twitter.com/TAfhSfEW3K