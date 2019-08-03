霸氣嗆中國「是在怕什麼？」 吳釗燮登《華盛頓時報》

2019-08-03 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國《華盛頓時報》在8月2日的國際版刊頭，登出台灣外交部長吳釗燮針對中國禁止來台自由行所做出的發言，可見到吳釗燮對中國霸氣嗆聲：「是在怕什麼？」

中國在7月31日發布公告，內容提到自8月1日起，境內47座城市窗口停止發放赴台簽證，外交部長吳釗燮當天透過推特回應此事：「中國禁止了中國人民來台灣自由行，多令人難過啊！」吳釗燮說，中國人民應被允許和越來越多來自世界各地的旅客一起，體驗一個以自由、開放以及包容為常態的國家。

駐美代表處在臉書粉絲專頁貼出《華盛頓時報》8月2日國際版紙本頁面，在刊頭的部分能看見有吳釗燮頭像，除了介紹他是台灣外交部長之外，也附上吳釗燮7月31日發布在推特的全文，其中不乏吳在文末處對中國嗆聲「是在怕什麼？（What's to fear?）」，令人印象深刻。

駐美代表處臉書全文

吳釗燮推特全文

Beijing has banned its people from visiting #Taiwan as individual tourists. How very sad! They should be allowed to join more & more travelers from around the world in experiencing a country where freedom, openness & tolerance are the order of the day. What's to fear? JW pic.twitter.com/Wb9yc2WfLp — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC （Taiwan） ???????? （@MOFA_Taiwan） 2019年7月31日

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