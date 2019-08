霸氣嗆中國「是在怕什麼？」 吳釗燮登《華盛頓時報》

2019-08-03 00:52

〔即時新聞/綜合報導〕美國《華盛頓時報》在8月2日的國際版刊頭,登出台灣外交部長吳釗燮針對中國禁止來台自由行所做出的發言,可見到吳釗燮對中國霸氣嗆聲:「是在怕什麼?」

中國在7月31日發布公告,內容提到自8月1日起,境內47座城市窗口停止發放赴台簽證,外交部長吳釗燮當天透過推特回應此事:「中國禁止了中國人民來台灣自由行,多令人難過啊!」吳釗燮說,中國人民應被允許和越來越多來自世界各地的旅客一起,體驗一個以自由、開放以及包容為常態的國家。

駐美代表處在臉書粉絲專頁貼出《華盛頓時報》8月2日國際版紙本頁面,在刊頭的部分能看見有吳釗燮頭像,除了介紹他是台灣外交部長之外,也附上吳釗燮7月31日發布在推特的全文,其中不乏吳在文末處對中國嗆聲「是在怕什麼?(What's to fear?)」,令人印象深刻。

駐美代表處臉書全文

吳釗燮推特全文

Beijing has banned its people from visiting #Taiwan as individual tourists. How very sad! They should be allowed to join more & more travelers from around the world in experiencing a country where freedom, openness & tolerance are the order of the day. What's to fear? JW pic.twitter.com/Wb9yc2WfLp