紅色宣傳！路透：中國付費5台媒報導收買人心

2019-08-09 16:23

〔編譯陳正健/綜合報導〕英國媒體「路透」9日引述消息人士指出,中國政府至少支付金錢給台灣5個媒體集團,包括報媒及電視台等,其中有來自中國國台辦的付款,以收買台灣島上人心。

路透報導題為「支付的『新聞』:中國使用台灣媒體,以贏得島上人心-消息人士」(Paid 'news': China using Taiwan media to win hearts and minds on island- sources)。

文章指出,路透發現證據,中國當局至少付錢給台灣5個媒體集團,含括多個發表的報導,以及一家電視頻道。因為提供消息的前員工及現任員工要求,路透並未公佈這些媒體集團的名字,

路透消息來源是根據與10名記者及新聞編輯部經理的訪談,以及路透檢閱的內部資料,包括與中國國台辦簽署的合約。

路透指稱,台灣主要報紙網站上多篇文章,誇張讚揚一項中國政府的新計畫,誘導台商前往中國,其中一篇稱中國「對台商有如自己的人民」,文中提及「多項津貼」。

路透揭露,該報媒位於台北,根據該公司知悉其安排及內部文件的人士,該報文章以純新聞方式呈現,但其實是由中國政府支付。這些置入性報導,是中國統戰的一部份,目的是提升北京形象,試圖贏得台灣人心。

一名消息人士透露,國台辦支付3萬人民幣,給予2篇關於中國招募台商努力的報導。該名人士說:「我感覺自己是在進行宣傳,並為中國政府工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法