紅色宣傳！路透：中國付費5台媒報導收買人心

2019-08-09 16:23

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國媒體「路透」9日引述消息人士指出，中國政府至少支付金錢給台灣5個媒體集團，包括報媒及電視台等，其中有來自中國國台辦的付款，以收買台灣島上人心。

路透報導題為「支付的『新聞』：中國使用台灣媒體，以贏得島上人心－消息人士」（Paid 'news': China using Taiwan media to win hearts and minds on island- sources）。

文章指出，路透發現證據，中國當局至少付錢給台灣5個媒體集團，含括多個發表的報導，以及一家電視頻道。因為提供消息的前員工及現任員工要求，路透並未公佈這些媒體集團的名字，

路透消息來源是根據與10名記者及新聞編輯部經理的訪談，以及路透檢閱的內部資料，包括與中國國台辦簽署的合約。

路透指稱，台灣主要報紙網站上多篇文章，誇張讚揚一項中國政府的新計畫，誘導台商前往中國，其中一篇稱中國「對台商有如自己的人民」，文中提及「多項津貼」。

路透揭露，該報媒位於台北，根據該公司知悉其安排及內部文件的人士，該報文章以純新聞方式呈現，但其實是由中國政府支付。這些置入性報導，是中國統戰的一部份，目的是提升北京形象，試圖贏得台灣人心。

一名消息人士透露，國台辦支付3萬人民幣，給予2篇關於中國招募台商努力的報導。該名人士說：「我感覺自己是在進行宣傳，並為中國政府工作。

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