中市議員告議員 綠告藍涉及意圖欺騙手法借場地

2019-08-09 18:59

［記者楊政郡／台中報導］紙風車事件在台中市政界是餘波盪漾！市議員鄭功進與蔡明昌助理，下午到台中地檢署按鈴控告羅廷瑋，指成功國小親子市集場（原定8月3日在校園舉辦、臨時改為土地公廟）活動，羅擅自以市警三分局為主辦提出申請，欺騙學校及教育局在先；又在議事堂上播放「變音」錄音帶，直指蔡明昌助理對市府官員不當施壓，鄭與蔡兩人一起提告羅涉及偽造文書及誹謗，檢方受理偵辦。

市議員鄭功進拿著兩分內容都是「成功國小8月3日的親子活動宣傳單」，一份是市警三分局主辦，一份卻是李中（同選區藍營市議員）與羅廷瑋市議員主辦，而羅為何要掛市警三分局主辦，很明顯就是要欺騙學校及教育局，不但可以順利借到場地，甚至還不需租金、保證金等不法利益。

鄭功進說這不是欺騙嗎！他在市議員質詢市警局，市警局明確說他們沒有主辦，他們只是配合到現場進行宣導，這不是偽造文書嗎？

另外姑且不論羅廷瑋在市議會播放的「變音」錄音帶是如何製造而來，內容已直指他的助理蔡明昌，打電話向市府教育局承辦官員不當施壓，承辦官員都被罵哭了？蔡明昌本人說絕不是他，那羅與這位「演員」就有加重誹謗之虞，也請檢察官一併調查。

羅廷瑋說，他們從頭就是以李中及羅廷瑋主辦來申請，而確實也有提到是否已三分局來申請，都還在討論當中，絕不是偽造文書等問題。而議事堂的錄音帶，是他事後調查訪談取得，一定是事實，有原音檔他不怕告。

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