紙風車告「葉狀師」 李永豐聲明：不再忍讓告到底

2019-08-08 17:22

〔記者黃捷／台北報導〕紙風車劇團與台中市政府的風波，李永豐受訪表示「368兒童藝術工程公益」全台巡迴13年全靠自力募款，卻遭「葉狀師」律師葉慶元批評拿了政府標案3.6億，「敢說沒拿公家一毛錢？」紙風車今至台北地檢署控告葉妨害名譽，李並未到場，但透過聲明表示不再忍讓，任何人傷害紙風車名譽一律告到底。

李永豐聲明指出，如果再有不理性網軍惡意抹黑、人身攻擊、傷害紙風車名譽，一律蒐證告到底，告贏的錢再拿來演戲給偏鄉孩子們看；不認同紙風車公益演出的人，請不要來看，「千萬別因為小孩的要求勉強到演出現場，我，不歡迎。」

李永豐並將矛頭指向各縣市政府，表示對於368工程不願行政協助的縣市首長，請直接告訴他們，他們絕不會到貴縣市演出；紙風車沒有財團支持，必須演出賣票做活動，然後把專業收入做公益演出，「就是有人可以把兩件事搞成一起！」如果各縣市政府對於紙風車有任何疑慮，任何標案請都不要給紙風車。

李永豐強調：「你們認為我是什麼顏色，我就是什麼顏色，恁杯為了兒童藝術工程忍了13年的排擠與刁難，今天開始不會再忍讓，我在政治上是任何顏色，在孩面前都是彩色的。」

紙風車文教基金會今也發聲明指出，愛孩子的心不分藍綠，368工程屬於公益演出，13年來在全國386鄉鎮走二圈，已演出684場，共有148萬人觀賞，所需費用完全由民間募款而來，不向政府拿任何補助，也沒向看戲民眾收取任何款項。

紙風車表示，紙風車劇團為專業表演團體，任何標案及商演營收，都屬於專業收入，是維持劇團正常營運使用，在台灣經營劇團不易，同時須努力爭取政府補助，投入藝術創作，才能為台灣孩子做事，承擔社會責任。

紙風車強調，368工程的官網上均可查到捐款名冊及財務資料，禁得起社會大眾檢驗，針對葉慶元先生企圖惡意混淆視聽，張冠李戴，以偏概全造成大眾誤解及團隊名譽受損，對葉提出妨害名譽告訴，未來對於惡意攻擊的任何人、單位，紙風車將採取法律途徑。

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