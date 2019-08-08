紙風車提告 副執行長張敏宜飆淚：我真的爆炸了

2019-08-08 16:00

〔記者黃捷／台北報導〕紙風車劇團因認為遭台中市政府刁難，取消台中演出行程，劇團執行長李永豐6日表示13年巡演全靠自力募款，昨卻遭律師葉慶元批評「19年來拿政府3.6億，敢說沒拿公家一毛錢？」對此，紙風車劇團今天至台北地檢署按鈴控告妨害名譽，副執行長張敏宜更當場落淚，激動表示「我真的爆炸了」。

戶外風吹日曬雨淋13年跑遍319鄉鎮

張敏宜表示，為了368工程（368鄉鎮市區兒童藝術工程公益演出），13年來我們在戶外風吹日曬雨淋，319個鄉鎮沒有錯過任何一個，「我們哪裡來的藍綠？」劇團沒有因為縣市長是藍是綠是紅是黑，每個鄉鎮至少走兩回合，怎麼可以這樣被誣衊？

內政部申請勸募都上傳沒有一個月漏掉

張敏宜說，葉律師是專業人士，不是像他們市井小民不懂法律，368工程所有資料、每一筆收入每天都Update在官網上，13年來沒有停過，所有的支出都有會計師看過，去內政部申請勸募也都有上傳，沒有一個月漏掉，「我們所有的收支不夠清楚嗎？」

請不要誣衊368工程的參與者

張敏宜激動地說，「我今天真的爆炸了」，看到8萬多的捐款者中有人留言，說他們做的事情是不是錯了？自己不夠努力？因此一定要站出來，她不是麼懂法律，但覺得葉律師這樣子不是做人的道理，請不要誣衊所有368工程的參與者。

劇團有營收才能支持公益

張敏宜指出，劇團就是要營收，有營收才可以支持公益，紙風車不是財團附屬的基金會，沒有任何大財團整年度的支持，因此一定要去接案子把自己先養好，才有能力每年拿出這麼多錢做公益也出，就像她跟所有志工說：「你要能夠自給自足，把自己顧好，之後再來做志工。」

請專業大律師不要欺負人

張敏宜並說，今天有很多演員來到現場，他們為什麼要為了368工程堅持13年，因為李永豐執行長告訴他們：「我們要甘為孺子牛」，為了這句話她做了13年，請專業的大律師不要欺負人，她認為這樣是不對的，她必須要代表所有捐款者及志工站出來，不然沒有人可以替她們說話。

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