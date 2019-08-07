婉拒連戰邀會韓國瑜 王金平：目前沒需要

2019-08-07 12:59

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平近來陸續和鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲見面，他今天表示，隨時有機會第二次郭王會，被問到跟韓國瑜也是隨時能見面嗎？王金平表示，目前沒這個需要，以後再說。

王金平今天受訪表示，跟每個人會面都聊得很愉快，第二次郭王會隨時有機會，只要有需要。

被媒體問到跟韓國瑜也是隨時能見面嗎？王金平表示，前國民黨主席連戰邀他跟韓再談一下，他告訴韓目前沒必要，以後再說。被追問這是表態不想再見韓嗎？王金平表示，這是每個人的解讀，自己去解讀。

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