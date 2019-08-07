無懼對決顏寬恒 陳柏惟：防止「韓國來的魚」游到總統府

2019-08-07 12:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣基進台中市第二選區立委參選人陳柏惟今日首次到烏日與民進黨市議員陳世凱一起舉行「抗中保台」的聯合普度儀式，他強調參選是讓第二選區的民眾多一個選擇，在烏溪築起一道長牆，防止「韓國來的魚」游到總統府。

此外，陳世凱表示，這次的選舉是看人民選擇跑宮廟及公祭的候選人，還是有理想有論述的候選人。

民進黨與台灣基進推出台灣基進發言人陳柏惟參選第二選區立委，要挑戰國民黨的顏寬恒，陳世凱今天安排wecare高雄發起人尹立及陳柏惟到烏日服務處舉行「抗中保台」的聯合普度儀式，作為陳柏惟參選起手式。

陳柏惟強調，台中市第二選區是泛綠棄中保台的示範區，是起手式，表示要出發。

為何選在台中市第二選區選戰，他表示，要提供民眾新的選擇，顏寬恒家族地方組織連接強，資金雄厚，最近還提出「中國人使用健保」的法案，這樣做符合台灣最大利益嗎，既然顏的服務性高，要做地方服務就讓他做，立法委員就換人做。

陳柏惟更強調，顏寬恒是韓國瑜在台中市最大樁腳，他要在烏溪築一起牆，防止外來種「韓國來的魚」游進總統府。

陳柏惟並表示，他和台中沒有淵源，陳世凱決定不參選立委選舉，他便參選此區，這二周將在台中市第二選區密集拜訪基層、做「政策方面」的功課。

陳柏惟表示，他過去是電影製片人，而台灣國家最大電影製片廠就在立法院，要選一個專業人才進入立法院，他要結合台派政府及台派人士來選舉。

陳柏惟更強調，台灣人受紅色媒體影響，而還高度集中在某些候選人，違反新聞自由，對於中國對台灣政治勢力影響及資金進入的問題，應該是政治人物要處理的工作，很高興聯盟在抗中保台，高雄以外的第一站是選在台中，有象徵意義。

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