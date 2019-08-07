韓郭因颱風無緣碰面？高市府這麼說...

2019-08-07 11:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕外傳韓國瑜與郭台銘原本有可能在明晚的莫拉克風災10周年感恩晚會上碰面，但被「利奇馬」攪局？高市府今天強調，該活動不是市府舉辦的活動，是永齡基金會的另個活動，市府目前沒有收到這個邀請。

今年是莫拉克風災10周年，高市府明天（8日）將在杉林大愛園區舉辦「擁抱大愛莫拉克10周年系列活動」，但郭台銘的永齡基金會也會在杉林永齡農場舉辦紀念活動，傳出郭台銘原本有可能在永齡農場與韓國瑜碰面。

但受「利奇馬」颱風影響，郭台銘辦公室昨晚通知，考量颱風因素，取消88紀念活動，因此韓郭會也可能生變。

對此，高雄市新聞局長王淺秋今早受訪時說，市府原本就有舉辦莫拉克風災的活動，包括明天下午消防局的活動，晚上有民政局與區里的紀念晚會。至於活動邀請來賓，「市長有確定出席，但前總統馬英九、國民黨主席吳敦義都還沒有確認」。

王淺秋說，郭台銘原本預計出席的是另外一個活動，不是市府的活動，是永齡基金會的活動，「市府目前沒有收到這個邀請，不是很清楚」。

王淺秋強調，就高市府來講，官方舉辦的活動，市長是預計參加，但因颱風直撲台灣而來，高市府也在警戒中，萬一颱風有任何狀況，紀念活動會彈性調整或取消。

針對郭韓目前聯繫狀況，王淺秋表示到昨天為止，市長非常有誠意的等待，打了電話也留了語音訊息，「有機會當然希望碰面，目前就等郭董如果覺得時機成熟，雙方都可以的時間。」

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