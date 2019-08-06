柯P「貪污說」後改口 他分析柯式回應轟：就是「無賴」

2019-08-06 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（4日）指控總統蔡英文身邊的人都貪污，引發總統府幕僚抗議，要求柯道歉，柯P卻回嗆，「我要道歉什麼？」他今天坦承失言，但又稱，「我講話就是這樣，高興不高興隨便你」。對此，綠委王定宇痛批，柯文哲這一連串的說話模式就是「無賴」。

針對昨天的「貪污說」，柯文哲今天上午受訪坦言，「都」言過其實，「我一講完就啊！那個地方有失言。」但又忍不住繼續砲打蔡政府，最後還兩手一攤說：「我柯文哲講話就是這樣，高興不高興隨便你」。

對此，王定宇在臉書說，柯文哲這個說話模式很簡單，先是驚天駭俗的胡說八道，目的是吸引「媒體聚焦」和「網路聲量」，再承認自己口誤，然後耍無賴的說「我說話就是這樣，隨便你」，嚴重一點的就說，「那我道歉好了，說錯了就道歉，又沒什麼」。接著再用聚焦來說自己原本想說的事，最後則是繼續抹黑亂說。他痛批，這個模式叫做「無賴」。

「今天早上柯文哲承認昨天失言，希望他道歉嗎？廉價的認錯不能證明他的『扭曲操弄』。」王定宇指出，兆豐案、慶富獵雷艦案、樂陞案、永豐金案、桃機第三航廈延宕、幸福人壽掏空等案，都是發生馬政府時期，甚至有的犯罪者本身就是國民黨黨國體制的一員，蔡政府在事情爆發後，當然要來處理。

王定宇還貼出北市府的過去多起貪污弊案，酸說柯文哲現在是把處理的人亂扯為貪污，卻無視自己身邊弊案連連、疑雲重重，也許該用柯的「失言語法」來把話送給他，「柯市長，看看這些紀錄，再看看遠雄大巨蛋等五大案，你旁邊的人都在貪污、密會財團喔！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法