柯P批小英「身邊都貪污」丁允恭反嗆：林北沒有

2019-08-05 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（5日）重批總統蔡英文雖沒有貪污，「但妳旁邊的每個人都貪污」，此話一出震驚眾人。對此，總統府發言人丁允恭回嗆柯文哲，「林北沒有貪汙（污），請道歉」。

柯文哲籌組台灣民眾黨，明將舉辦創黨大會，他今天表示，我們都希望台灣好嘛，自己2016是支持蔡英文的，但是「妳（指蔡英文）怎麼把國家搞成這樣子，「妳沒有貪污，但妳旁邊的每個人都貪污啊。」。言論一出，引起相當大的討論。

對此，總統府發言人丁允恭在臉書回擊柯文哲，表示他昨天有站旁邊，不過自己不是那麼重要、值得被點名指涉的人，「可是就在這個隊伍裡面，有許許多多每天為國家努力的人，他們遠比你跟你『旁邊的人』，為台灣民主做出的貢獻多了很多，你不該用這樣狠毒的指控去抹殺我們的努力」。

丁允恭最後還酸柯文哲說在非洲獅子、老虎住一起，強調「非洲沒有老虎」，更強調「林北沒有貪汙（污），請道歉」。

針對柯文哲「但妳旁邊的每個人都貪污」的說法，總統府對此回應，柯市長身為首都市長，任意用言語指控他人，這不是正面力量，這是政治文化的倒退。

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