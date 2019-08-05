回批柯文哲 蔡英文：抹黑別人不會讓自己變乾淨

2019-08-05 21:43

〔記者蘇永耀／台北報導〕台北市長柯文哲昨日重批蔡英文總統雖沒有貪污，「但妳旁邊的每個人都貪污啊」。對此，蔡英文總統晚間透過臉書不客氣地以昔日「柯語錄」回擊說，「批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊不會讓選舉往正面提升。」柯市長只要提出證據，她就立刻送檢調偵辦。如果沒有證據，柯市長應該向他們致歉。

蔡英文強調，今天依舊是忙碌的一天，身為總統，把時間和力量集中在自己的崗位上，把事情做好，是她對自己的要求。

總統說，早上她接見巴拉圭最高法院的院長希梅內茲，希望台巴兩國除了加強產業合作，也能促進雙邊司法交流，保障人民權益。下午邀請年僅17歲的桌球國手林昀儒到總統府，祝賀他奪得T2鑽石聯賽馬來西亞站男子單打冠軍，世界排名躍升第13名！下午還還聽取了中央政府的「預算報告」，今年是22年來，政府的歲出、歲入首次達到平衡，代表我們嚴守財政紀律。

蔡英文強調，柯市長在媒體上說她旁邊的每個人都貪污。柯市長只要提出證據，不管是誰，她就立刻送檢調偵辦，嚴查到底。如果沒有證據，這個國家有許多的人在崗位上為國家貢獻，也不應被任意抹煞，柯市長應該向他們致歉。

總統並說，她也想問柯市長，如果有人不分青紅皂白，指控你身邊的人每個都貪贓枉法，柯市長能接受嗎？會不會要指控的人提出具體證據？

蔡總統說，身為公僕，本應奉公守法。政府之中若有人犯錯，她會讓犯錯的人知道，在法治國家，必須面對法律責任。同樣的標準，如果沒有證據，她不是皇帝，更不是獨裁者，也不能隨意定任何人的罪。

總統並正告柯文哲說，批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊不會讓選舉往正面提升。民選的公職，身負選民所託，如果政治人物都能在自己崗位上努力，國家自然就會變得更好。

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