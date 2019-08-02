拒加入台灣民眾黨 柯P前幕僚廖泰翔投入小英競選團隊

2019-08-02 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕尋求連任的總統蔡英文競選團隊早已組建「陸軍兵團」，將由三巨頭林錫耀、洪耀福與沈發惠分進合擊。有媒體報導，台北市長柯文哲前發言人廖泰翔，將投入蔡英文競選團隊一起打拚，蔡英文競選連任發言人阮昭雄也證實這項消息。

為備戰總統大選，蔡英文競選總部團隊已逐漸成形。蔡英文競選總部規劃由前行政院副院長林錫耀操盤，前黨秘書長洪耀福擔任選戰策略決策委員會召集人，新系中常委沈發惠接任副總幹事、掌管組織部門。

據《ETtoday新聞雲》報導，力拚連任的蔡英文為廣納年輕人才，競選團隊也鎖定廖泰翔，希望30出頭年紀的他能在社群網路上幫蔡英文多爭取一些選票。而其實不只蔡英文團隊有徵詢，柯文哲團隊也找過他，希望他能再回來幫忙，並加入新成立的「台灣民眾黨」，但他最後選擇加入蔡英文競選團隊。

對此，蔡英文競選連任發言人、台北市議員阮昭雄表示，廖泰翔非常關心經濟、產業發展與台灣的未來，很希望能加入蔡英文競選團隊為年輕世代的未來打拚。

阮昭雄說，由於目前競辦仍在籌劃階段，硬體人事也還在規劃中，因此廖泰翔會先規劃透過網路社群的平台來合作。阮昭雄也強調，非常歡迎關心台灣的不同世代加入守護台灣守護民主的行列。

廖泰祥在台大工商管理學系畢業後，赴美取得波士頓大學經濟學研究所碩士，並曾擔任過外商公司資料分析顧問，於2014年經過海選投入柯文哲團隊，擔任柯文哲的發言人，選後即回到產業界。

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