為「貪污說」道歉？柯P：我講話就這樣 高興不高興隨便你

2019-08-06 09:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨砲轟總統蔡英文「怎麼把國家搞成這樣」、「妳沒有貪污，可是妳身邊的每一個都貪污」，引發總統府幕僚抗議，要求柯文哲道歉，柯昨反嗆「我要道歉什麼？」後，今天受訪雖稱「都」言過其實、是失言，卻又繼續砲打蔡政府，最後還兩手一攤說：「我柯文哲講話就是這樣，高興不高興隨便你。」

柯文哲今天早上主持市政會議前接受媒體聯訪，針對昨天的「貪污說」，柯坦言，「都」這言過其實，「我一講完就啊！那個地方有失言。」

但他仍繼續砲轟，稱自己過去都是支持小英的，認為今天她把台灣帶到這地步，應該深刻檢討，要是不服氣，就去做個民調「請問民進黨有比國民黨清廉嗎？」就會曉得。

他提到，像最近一萬條香菸走私的事情，小英要能夠深刻感受到，那只是冰山一角，這次一萬條，那以前幾千、幾千的還有幾次，要買這麼多菸，要多少人，整個侍衛室、國安局，還有機場、華航、華航倉庫、海關。

他不認為高雄市長韓國瑜有多厲害，他的解讀，「韓流」是民進黨自己製造出來的，當去年選舉民進黨在高雄大敗，「我就問，作為總統，你對高雄那場選舉你有什麼反省？」「所以看你旁邊的人我就會說啊怎麼會是這樣？」

柯續嗆，所以是這樣啦，人家批評的時候，也要去想想看，人家怎麼會怎樣批評，是不是有哪些地方可以改進的，都還是希望台灣可以更好，作為過去支持小英的人，也是希望她能反省。

媒體詢問，怎麼看蔡總統用你的話「批評別人也不會讓自己更好」來回應？柯則回以「我今天就是批評你啊！」

柯文哲再次提到私菸案，指老百姓都看在眼裡，「我們已經等了3個禮拜，等著看你到底怎麼辦，我也知道，以前兆豐案、慶富案的辦法，小英會丟一句交給司法辦理」，可是這不是人民期待的，人民要看到一種反省的態度。

柯說，「當然有時候我們用字不精確、用詞太狠，我也坦白講，我不是一般的、你們平常看到的政治人物，昨天下午我去拜訪果東法師，我還反省說我這種有時候就權力的傲慢，就是不高興就給人家這樣『啪』下去。」

至於蔡英文說抹黑別人不會讓自己更乾淨，是否不覺得自己在抹黑？柯嗆問：「我剛講的哪個地方不對？」他抱怨，我們當年還是支持民進黨的啊，怎麼會3年後台灣怎麼會變成這樣，特別自己作為台北市長，很多業務還是相關，他要講一句，「國家資源的不當使用，也是一種貪污腐敗。」

面對媒體仍追問，總統府認為你如果沒有證據的話要道歉？柯態度強硬說，「我柯文哲講話就是這樣，高興不高興隨便你。」

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