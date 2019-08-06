柯文哲：普世價值在台實踐 就是台灣價值

2019-08-06 14:43

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天中午在創黨大會演說，強調政治的決定只有3個原則「民意、專業、價值」，政策失去人民支持，是因為沒有專業，沒有專業是因為失去價值的支撐，還說「民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營」，這些普世價值在台灣的實踐，就是他堅信的台灣價值。

柯文哲一一闡述理念，強調民主是政治為人民共有，人民有平等權利參與政治，政治不是某一黨或某一意識型態所專有；自由以容忍為基礎，以不侵犯他人自由為範圍，必須確保人民有言論自由、宗教自由、免於匱乏及免於恐懼的自由，因此他主張開放政府、全民參與、公開透明的施政理念，把政府權力交還人民，逐步推展直接民主。

多元開放方面，柯說，台灣應保持多元文化，以開放態度面對世界，4百年來，台灣一直有不同的文化進入，時至今日還有新住民、新移民的加入，應該用包容態度吸納新元素，豐富台灣的內涵，共存共榮才是正面的觀念，這不只是族群共榮，也是對社會上不同的聲音、思維的包容態度，這才是進步台灣的象徵，民主自由多元開放是台灣價值的核心，面對國內外挑戰，必須提升經濟、國防實力，才能確保價值。

關於法治，柯說，有時候必須誠實承認台灣從來不是一個法治國家，法律是給人民參考用的，不是遵守用的；他認為，法律要和情合理，更重要的法本身要合法，成為人民為遵循的標準。

柯文哲表示，人權是公義社會重要表徵，市府推動公宅政策就是要落實居住正義；托嬰托育及長者照顧政策，目的是減輕青壯階層負擔，讓人民工作權、生存權有更好保障；科技教育普及讓學生可以自由使用網路，這是保障教育成為窮人翻身的機會。

至於關懷弱勢，柯說，必須當成一種價值，對弱勢族群的關懷，不是施捨，也不是憐憫，必須以互助尊重的精神，建立一套社會安全體系；他認為，當社會有太多弱勢者，如果他們不能有基礎保障的生活，會影響其他群體的安居樂業，因此關懷弱勢是一種保護機制，也讓整個社會能共同向前邁進。

永續經營方面，柯文哲表示，永遠要想「要留下什麼樣的台灣給下一代」？他認為有任期的選舉制度，加上沒有歷史觀的政治人物，造成今天台灣政治上的問題，台灣缺少長遠施政規劃，只剩短線的政黨利益操作，所以在財政上，他強調財政紀律，重視預算執行率和施政效果，嚴格管控舉債跟債務償還，絕對不債留子孫。

柯文哲說，「我們要讓政治文化的改變力量，可以在國會及各地發揚光大，是成立新政黨的目標」，超越藍綠不是要消滅藍綠，是要讓大家在這個社會共存共榮，有機會實現個自己的理想。

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