民眾黨主席柯文哲：人民在藍綠之外另一個選擇

2019-08-06 14:30

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲主導成立「台灣民眾黨」（簡稱民眾黨），獲推舉為創黨黨主席，他演說強調，組黨「以台灣為民，以民眾為本，台灣就是我們，我們就是民眾」，相信眾人的智慧會超越個人的智慧，要集合眾人之力來改造台灣，確保在國會與全台各地打拚的夥伴，都能實現正直誠信及改變政治文化的理想，希望民眾黨的成立，在藍綠以外，讓人民有另一個選擇的機會。

柯文哲表示，台灣解嚴至今，30年民主發展，已經是華人世界的成功典範，近年來實現主權在民，也有政黨輪替，但因意識形態引發政黨惡鬥，及政政治利益導向的政黨政治，造成台灣長期內耗空轉，此刻正面臨國家發展困境。

他重申，2014年首次參選市長「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」，這是以文化為主體的社會運動，也是台灣史上首次以改變政治文化為訴求的選舉，事實上，不管選舉或執政，都當作改變政治文化的社會運動，組黨就是扛起改變政治文化的責任。

柯說，今年參加大甲媽祖遶境時，再次拜訪新港文教基金會，看到2014年首次造訪時在留言牆寫下「找回良心」，時隔5年再訪，補上「莫忘初衷」，其實「政治不難，找回良心而已，執政不難，莫忘初衷而已」，政治要落實在人民生活的每一天。

柯文哲表示，有人批評他沒有中心思想，但對他來講，他的中心思想就是「台灣的整體利益，人民的最大福祉，讓人民過好一點的生活」，這也是推動政策最重要考慮因素。

「台灣民眾黨」創黨大會今早至中午在台大醫院國際會議中心舉行，柯的雙親柯承發與何瑞英、恩師朱樹勳以貴賓身分與會祝賀，創黨發起人會議應到111人，實到人數72人，通過台灣民眾黨章程，更推派第一任黨主席為柯文哲。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法